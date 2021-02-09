Заржавевшую ограду сквера на Звездинке отремонтируют по гарантии

Ограда сквера на Звездинке, которую подрядчик установил осенью 2020 года, заржавела в первую же зиму. Как “Ъ-Приволжье” сообщили в администрации Нижнего Новгорода, дефекты выявили в конце января. Подрядчик ООО «Строй-мастер» весной проведет ремонт секций ограждения по гарантии.

«К подрядчику есть вопросы, и не только по состоянию ограждения. Будем работать с ним в рамках гарантийных обязательств. То, что можно делать по погоде, сделает уже зимой. Как только позволят условия, будет чистить и красить ограду. Предвосхищая вопрос о том, почему не ржавела предыдущая ограда – там был массивный слой краски. Под краской – ржавчина»,— рассказал глава города Юрий Шалабаев.

Как ранее сообщалось, стоимость контракта на благоустройство сквера составила 32,2 млн руб. Однако к качеству работ и самой концепции у нижегородцев появились вопросы: новый забор, которым заменили прежний чугунный, шатается, бетонные клумбы, напоминающие кладбище, покрылись трещинами.

Андрей Репин, Анастасия Еремина