В издательстве «Манн, Иванов, Фербер» сменился гендиректор

Артем Степанов покинул пост генерального директора издательства «Манн, Иванов, Фербер» (МИФ; входит в издательскую группу «Эксмо-АСТ»), сообщили “Ъ” в компании. В этой должности господина Степанова сменит Дмитрий Утробин, ранее занимавший пост коммерческого директора в МИФ. Артем Степанов возглавлял компанию с марта 2014 года, он остается в составе ее совета директоров.

Бывший гендиректор издательства «Манн, Иванов, Фербер» Артем Степанов Фото: Издательство «МИФ»

«Манн, Иванов, Фербер» специализируется на деловой и детской литературе. Согласно данным Российской книжной палаты, в 2020 году издательство выпустило 819 наименований книг тиражом более 3 млн экземпляров, по этому показателю МИФ занимает 14-е место среди российских книжных издательств. Выручка ООО «Издательство "Манн, Иванов и Фербер"» в 2020 году упала на 8% по отношению к 2019 году, заявил президент «Эксмо-АСТ» Олег Новиков, не уточнив абсолютных цифр.

МИФ основан в 2005 году Игорем Манном, Михаилом Ивановым и Михаилом Фербером. «Эксмо-АСТ» вошла в капитал издательства еще в 2008 году. Сейчас, согласно Kartoteka.ru, Игорь Манн владеет 12,44% в ООО «Манн, Иванов и Фербер». Основной владелец группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков и совладелец этой группы Андрей Гредасов владеют долями по 53,31% и 14,75% соответственно, 14,5% принадлежит Артему Степанову, и еще 5% — Дмитрию Утробину. После ухода с должности гендиректора Артем Степанов останется акционером издательства, уточнили в компании.

О том, как книгоиздатели справляются с коронакризисом, читайте в материале “Ъ” «Трудная глава».

Валерия Лебедева