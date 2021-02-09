Олег Дерипаска пообещал вложиться в развитие Автозаводского района

Акционер «Группы ГАЗ» Олег Дерипаска обсудил с представителями областного правительства и администрации Нижнего Новгорода развитие социальной инфраструктуры Автозаводского района по программе «Новый социальный вектор», сообщает газета «Автозаводец».

В этой программе были учтены предложения трудового коллектива ГАЗа по организации комфортной окружающей среды, условий для образования, отдыха и занятий спортом, обеспечения автозаводцев жильем и доступным здравоохранением. Олег Дерипаска также осмотрел корпус «Школы-800», строящийся по концессии с Нижегородской областью группой «Просвещение». По словам бизнесмена, «Группа ГАЗ» также намерена инвестировать в социальную инфраструктуру района при условии поддержки проектов из областного бюджета.

«Сейчас важно составить план, нужно честное софинансирование, нормально функционирующий долговой рынок с хорошей ставкой, чтобы строить необходимые социальные объекты. Задача – сделать так, чтобы Автозаводский район Нижнего Новгорода стал самым благоустроенным и комфортным для проживания»,— сообщил Олег Дерипаска.

Иван Сергеев