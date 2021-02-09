В Белгородской области разработают стратегию жилищного строительства

По поручению исполняющего обязанности губернатора Вячеслава Гладкова в Белгородской области разрабатывается стратегия жилищного строительства, сообщила пресс-служба регионального правительства. Для участия в подготовке документа приглашены крупнейшие застройщики региона. По словам главы региона, обсудившего с участниками исполнение принятых на Белгородчине стандартов внешнего облика зданий и территорий, застройщикам «есть куда стремиться». «Белгородской области нужен другой уровень привлекательности, другой уровень конкурентоспособности, — цитирует пресс-служба Вячеслава Гладкова. — Мы хотим, чтобы молодежь не только не уезжала, но и приезжала. Давайте детально проработаем с застройщиками, насколько реально выполнить все стандарты, которые предлагаются, с точки зрения подсветки, ландшафта, малых архитектурных форм». Застройщики региона в течение двух недель подготовят свои предложения по стратегии развития.

Белгородская область первая из регионов Черноземья сделала ставку на развитие ИЖС. По данным Росстата, в области по итогам 2020 года введено 1,149 млн кв.м жилья. Из них 936,6 тыс. кв. м — индивидуальное жилищное строительство. Общий объем ввода жилья в минувшем году в регионе снизился на 8,8%, ИЖС — на 12,6%.

Ирина Лобанова