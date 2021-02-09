Первую коммерческую станцию искусственного осеменения свиней запустят в конце 2021 года в Липецкой области

Подразделение британской Genus — PIC Россия может запустить первую очередь центра искусственного осеменения свиней в Хлевенском районе Липецкой области в четвертом квартале 2021 года, сообщил региональный инвестиционный портал. Всего проект стоимостью 350 млн руб. предусматривает возведение двух блоков на 350 хряков каждый. Строительство второго запланировано на 2022 год. В центре будут производить семя хряков материнских линий Крупная белая (L03) и Ландрас (L02) уровня GP и GGP, а также терминальные хряки PIC 337 уровня Profit+ и ProfitMax. Продажа семенного материала животноводам может начаться в 2022 году. Центр в Липецкой области может стать первой в России коммерческой станцией искусственного осеменения.

Дочерняя компания Genus — PIC создана в 1962 году, специализируется на усовершенствовании генетики свиней. Поставляет животных в 30 стран мира. Российское подразделение «Генетика PIC» находится в Белгороде.

Ирина Лобанова