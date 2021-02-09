На Кубани за сутки заболели коронавирусом 179 человек

По данным на 9 февраля в Краснодарском крае выявлено 179 новых случаев заболевания COVID-19, всего за время пандемии подтвержден 35321 случай коронавируса, сообщила администрация края. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 622,3.

В Краснодаре отмечено 49 случаев заболевания, в Сочи – 33 случая, в Туапсинском районе – 4 случая. За прошедшие сутки 17 человек скончались, 321 пациент поправился. Всего за время пандемии в крае выздоровели 27302 человека, 1627 человек с диагнозом COVID-19 скончались.

Анна Перова, Краснодар