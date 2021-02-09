Михаил Ефремов вернулся в СИЗО №5

Михаил Ефремов попытается сократить себе срок — актер, осужденный на 7,5 года колонии, подал кассационную жалобу на приговор. Об этом он сам заявил представителям Общественной наблюдательной комиссии. Когда именно он подал жалобу, неизвестно. Однако Михаил Ефремов рассчитывает, что суд ее рассмотрит, пока он находится в Москве. 8 февраля артиста поместили в столичное СИЗО «Водник». Его этапировали из белгородской колонии для участия в следственных действиях по другому уголовному делу. Подробности — у Владислава Викторова.

5 февраля из белгородской колонии стали поступать тревожные новости. Михаил Ефремов пропал, гласили заголовки некоторых СМИ. Позже он нашелся на пути в Москву, но зачем его этапируют в столицу, было непонятно. Одни писали, что это связано с подачей кассационной жалобы, другие — что со вторым уголовным делом. Ближе к вечеру ясность внесла ФСИН: Ефремова везут в столицу для участия в следственных действиях. Каких именно, сам Ефремов не знает до сих пор, говорит ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников, который встретился с ним в СИЗО №5. Но кассационную жалобу артист все же подал.

«Находится он в пятиместной камере. На данный момент у него всего один сосед, который проходит обвиняемым по статье “Кража”.

На условия содержания Михаил Олегович не жалуется.

Он нам сказал, что его не уведомляли, почему он этапирован в Москву. Сказал, что подал кассационную жалобу. Больше ничего не уточнял, никакие сроки не называл», — рассказал Алексей Мельников.

Как сообщали источники ТАСС, следственные действия связаны с уголовным делом о даче ложных показаний свидетелями. Речь идет о якобы очевидцах, которые выступали в суде на стороне Ефремова. Один из них утверждал, что артист «100% сидел на пассажирском месте» в момент смертельного ДТП на Садовом кольце. Теперь с этими показаниями разбираются правоохранители, а сам Ефремов проходит как свидетель.

Собеседники “Ъ FM” отмечают, что обычно следственные действия занимают до двух месяцев, после чего актера должны вернуть обратно в колонию. Но дело может и затянуться, говорит председатель коллегии адвокатов «ВашЪ Юридический Поверенный» Константин Трапаидзе: «ФСИН не должна разглашать информацию, им достаточно оснований, которые представляет следствие и прокуратура для этапирования. Ефремов будет допрашиваться как свидетель. Будет определена его роль, был он посвящен в эту конструкцию или нет, и какова роль в ней каждого из участников. Как долго будут длиться следственные действия, должен определить следователь. Стоит отметить, что сейчас многие осужденные специально инициируют какие-то заявления, и правоохранительные органы этапируют их в Москву».

Сам Михаил Ефремов рассчитывает, что пока он находится в Москве, суд успеет рассмотреть его кассационную жалобу на приговор. Его адвокаты ранее говорили, что артисту могут сократить срок, ведь он уже выплатил все, что должен был потерпевшим, извинился перед ними. Кроме того, он на хорошем счету в колонии, а свое исправление он доказывает ударным трудом на швейном производстве. Однако зампредседателя межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев сомневается, что срок сократят намного. Ведь до этого суд уже уменьшил его всего на полгода.

«Апелляционная инстанция снизила срок. Все принималось во внимание. Кассационной инстанции надо какие-то особые аргументы предъявить.

Я не думаю, что если даже это произойдет, то это будет какое-то глобальное снижение.

Вполне возможно, что это опять будут те же самые полгода. Но, с другой стороны, будет учитываться все то, что происходило на процессе. Одно другого не перевесит», — считает Андрей Шугаев.

К слову, сам Михаил Ефремов изначально хотел отбывать наказание именно в столичном СИЗО «Водник», где он пока пробудет до завершения следственных действий. Так что для артиста визит в Москву — это скорее внеплановый отпуск. Ведь в отличие от колонии, в изоляторе ему не придется ежедневно вставлять замки в молнии халатов на швейном производстве.