Михаил Ефремов ушел по этапу

Как стало известно “Ъ”, актер Михаил Ефремов, отбывавший срок за ДТП со смертельным исходом в колонии общего режима ИК-4 в Белгородской области, этапирован из исправительного учреждения в неизвестном направлении. О своем переводе Михаил Ефремов сам сообщил супруге. Куда именно его отправили и почему, защита не знает, а во ФСИН это не уточняют.

Первыми об исчезновении 57-летнего заслуженного артиста России из колонии в городе Алексеевка, где он уже успел адаптироваться и даже трудоустроиться, узнали его знакомые, которые состояли с ним в переписке. Они направляли в администрацию ИК письма по электронной почте и через некоторое время получали ответ. Однако одно из последних посланий вернулось обратно с пометкой о невозможности вручения адресату, так как тот «убыл в другое учреждение».

Адвокат осужденного Петр Хархорин подтвердил “Ъ” эту информацию. По его словам, никакими официальными данными от представителей службы исполнения наказаний он не обладает. А об этапировании Михаила Ефремова ему стало известно от жены актера.

Оказалось, что Ефремов сам в четверг вечером позвонил домой и сообщил о переводе, правда, заключенный сам не знал, куда и почему его отправляют.

«Я не видел Михаила всего около недели, но при последней встрече ничего не предвещало его скорого перевода куда-либо»,— сообщил господин Хархорин. В управлении ФСИН по Белгородской области от каких-либо комментариев относительно этапирования Михаила Ефремова отказались, попросив прислать письменный запрос. Между тем в пресс-службе ФСИН России “Ъ” заявили, что не располагают информацией о перемещениях осужденного, пообещав попытаться уточнить ее позже.

Напомним, что Михаил Ефремов прибыл в ИК-4 в Алексеевку из столичного СИЗО-5 «Водник» вскоре после того, как Мосгорсуд утвердил ему обвинительный приговор за совершенное в пьяном виде ДТП на Садовом кольце, при котором погиб водитель «Granta Фургона» Сергей Захаров. Апелляционная инстанция лишь чуть изменила приговор Пресненского суда, снизив наказание по ч. 4 ст. 264 УК РФ с восьми до семи с половиной лет лишения свободы. В недавнем блицинтервью “Ъ” Михаил Ефремов сообщал, что находится в приемлемых условиях, получил от соседей уважительное прозвище Дядя Миша и работает на швейном производстве, занимаясь вставкой замков в молнии.

Сергей Сергеев