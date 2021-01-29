Осужденный Михаил Ефремов в своем первом блицинтервью через защитника рассказал корреспонденту “Ъ” Сергею Сергееву о допущенных ошибках, работе в неволе, взаимоотношениях с другими сидельцами и творческих планах.
— В каких условиях содержитесь в ИК?
— Приемлемых.
— Чем заняты, уже трудоустроены?
— Работаю Зевсом, укрощаю молнии. Вставляю молнии на швейке (швейном производстве.— “Ъ”).
— С кем вместе отбываете наказание?
— С достойными и правильными мужиками. Каждый из них где-то оступился…
— По каким статьям Уголовного кодекса осуждены соседи?
— Статьи разные. Но по статье 264 УК, как у меня, в колонии отбывают (наказание.— “Ъ”) только четыре человека. Причем у трех остальных — части 5 и 6 статьи, то есть за ДТП, в которых погиб не один, а два и больше человек.
— Какие отношения с администрацией и другими заключенными?
— Уважительные. Все называют меня дядя Миша.
— Есть ли какая-то возможность заниматься творчеством?
— Возможность есть. Много читаю. А возможность пока не реализую…
— Намерены сделать какие-то заявления через своих адвокатов?
— Заявлять нечего, все предельно ясно!
— Сожалеете о том, что воспользовались услугами адвоката Эльмана Пашаева для своей защиты?
— Наверное, это была моя ошибка. Но что случилось, то случилось…
— Что он вам обещал, на что вы рассчитывали?
— Я уже все ответил об этой ошибке.
— Намерены после освобождения продолжить творческую деятельность?
— Как получится, пока мое дело вставлять замки в молнии. Очень развивает мелкую моторику…