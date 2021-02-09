Производство Ford Transit в Елабуге наращивает штат на 10%

Производитель коммерческих автомобилей Ford Transit в Елабуге компания «Соллерс Форд» нанимает дополнительно 150 сотрудников: 130 человек — на производство и 20 инженерно-технических работников. В результате штат компании будет увеличен более чем на 10%, отмечает ее пресс-служба.

Увеличение численности персонала в компании объясняют ростом продаж автомобилей Ford Transit: 12% — за 2020 год, 157% — в январе 2021 года. В связи с этим было принято решение ввести дополнительные мощности.

ООО «Соллерс Форд» — совместное предприятие ПАО «Соллерс» и Ford Motor Company. Производит автомобили Ford Transit по технологии полного цикла на собственном заводе в ОЭЗ «Алабуга» (Елабуга, Республика Татарстан). ПАО «Соллерс» является управляющим акционером с долей 51% в уставном капитале. Обновленное совместное предприятие официально начало операционную деятельность в июле 2019 года.

Как писал «Ъ-Казань», в январе компания «Соллерс Форд» выкупила у Ford Motor Company завод двигателей в Елабуге площадью 42,6 тыс. кв. м.. Сумма сделки составила 1,1 млрд руб. На заводе планируют наладить производство дизельных двигателей для автомобилей Ford Transit.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"