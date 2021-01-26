«Соллерс Форд» выкупил завод двигателей в Елабуге за 1,1 млрд рублей

Компания «Соллерс Форд» выкупила у Ford Motor Company завод двигателей в Елабуге. Сумма сделки составила 1,1 млрд руб. Об этом сообщает “Ъ”.

Отмечается, что для этих целей «Соллерс Форд» взял кредит у SberCIB. Теперь на заводе в Елабуге планируют наладить производство дизельных двигателей для коммерческих автомобилей Ford Transit.

Ожидается, что выпускаемые в Елабуге машины оснастят 2,2-литровым турбодизелем. Перезапуск завода запланирован на 2023 год. До этого времени планируется провести моернизацию предприятия.

Напомним, завод двигателей закрылся после реструктуризации бизнеса СП Ford Sollers в РФ в 2019 году. Предприятие находится рядом с производством автомобилей Ford Transit в Татарстане. Его площадь составляет 42,6 тыс. кв. м.

"Ъ-Казань"