Бюджет Краснодарского края планируют увеличить на 27,5 млрд рублей

Власти Краснодраского края планируют на увеличить расходную часть бюджета региона на 2021-2023 годы на 27,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба краевой администрации. Вопрос об уточнении бюджета обсудят на февральской сессии законодательного собрания края.

Дополнительные средства будут направлены на реализацию краевых программ, развитие социальной инфраструктуры, строительство школ, детских садов, спортивных комплексов.

Также планируется увеличить финансирование мер поддержки инвесторов. На субсидирование процентных ставок по банковским кредитам для реализации новых инвестпроектов предлагается выделить дополнительные 920 млн руб. на три года.

При этом объем привлеченных банковских кредитов планируется уменьшить на 10,3 млрд руб.

Как писал “Ъ-Кубань”, расходы бюджета Краснодарского края на 2021 год запланированы в размере 301,2 млрд руб. Большая их часть (71%, примерно 213,9 млрд руб.) должна была быть направлена на социальную сферу: 57,4 млрд руб. на социальные выплаты, 35,2 млрд руб. – на строительство соцобъеков и т. д. При этом существенный дефицит бюджета (доходы должны были составить 219 млрд руб., что 73 млрд руб. меньше, чем показатель бюджета 2020 года) планировалось погасить к весне 2021 года.

Виктория Колганова, Ольга Логинова