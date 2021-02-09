Выборы президента Татарстана обошлись бюджету в 304 млн рублей

Выборы президента Татарстана в 2020 году стоили республиканскому бюджету 304,4 млн руб. Об этом сообщил глава регионального ЦИКа Андрей Кондратьев, отчитываясь перед членами комитета Госсовета по бюджету, налогам и финансам.

По словам господина Кондратьева, 75% всех расходов составила оплата труда членов избиркомов. 7% средств потратили на оборудование и содержание помещений участковых комиссий. Затраты на информирование избирателей составили 3% всех средств.

Изначально на проведение выборов было выделено 322,8 млн руб. Сэкономленные 18,4 млн руб. будут возвращены в бюджет.

Напомним, на выборах президента Татарстана, прошедших 13 сентября 2020 года, победил кандидат «Единой России» Рустам Минниханов с результатом 83,2% голосов избирателей. Он руководит регионом с 2010 года.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"