Всеволода Могучева освободили из-под ареста

Соратника экс-схимонаха Сергия (Николая Романова) Всеволода Могучева освободили из-под административного ареста, сообщил «Интерфакс» его адвокат Михаил Толмачев.

Адвокат отметил, что подал жалобу на решение суда Верхней Пышмы об аресте господина Могучева по делу о возбуждении ненависти. Жалобу уже передали на рассмотрение в Свердловский областной суд.

Напомним, Всеволод Могучев находился под арестом 45 дней. 31 декабря Ленинский райсуд Екатеринбурга арестовал его на 15 суток за неповиновение законному требованию сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ) во время штурма Среднеуральского монастыря 29 декабря. Второй административный арест на 15 суток господину Могучеву был вынесен 12 января. Протокол в отношении него был составлен из-за репоста ролика «Кто готовит рабство в России» в соцсети «ВКонтакте». Видео содержит обращение экс-схимонаха Сергия.

25 января Суд Верхней Пышмы в третий раз подряд арестовал соратника экс-схимонаха Сергия на 15 суток. Согласно материалам дела, причиной стало распространение видеоролика с проповедью экс-священника, в котором надзорные органы обнаружили возбуждение ненависти (ст. 20.3.1 КоАП РФ).