В Воронеже названы возможные коммерческие объекты на территории Петровской набережной

Инвестиционные предложения по строительству коммерческих объектов в рамках реализации стратегического проекта «Реконструкция Петровской набережной» представлены воронежским девелоперам, следует из сообщения регионального агентства по инвестициям. Речь идет о 21 га общей площади застройки. Инвестиционная емкость проекта оценивается в 11,5 млрд руб. Ежегодная посещаемость набережной к 2023-му ожидается на уровне более 13 млн человек.

Согласно разработанной концепции проекта, территорию набережной планируется разделить на функциональные зоны для создания спортивных сооружений, объектов общественного питания и торговли, офисных зданий, гостиниц, а также событийных площадок. Агентством отобраны проекты с наибольшим уровнем рентабельности, говорится в сообщении. Инвестиционные предложения предусматривают создание концертно-выставочного центра, аквапарка, спа-центра, детского спортивного центра, фитнес-центра, ресторана, кафе, спорт-бара, кофейни, пункта проката велосипедов, а также зоны стритфуда.

По словам исполняющего обязанности директора агентства Владимира Дорофеева, зарубежный и российский опыт реализации проектов по реконструкции набережных является «эффективным в случае использования площади с максимальной концентрацией коммерческих объектов».

В мероприятии приняли участие руководители строительных компаний «Развитие», «Инстеп», «Выбор» и «Домостроительный комбинат», ГК Хамина, а также помощник губернатора Константин Кузнецов, руководитель департамента предпринимательства и торговли Сергей Корчевников, председатель Союза строителей Воронежской области Владимир Астанин, представители департамента архитектуры и градостроительства.

О том, какой могла бы быть Петровская набережная,— в публикации “Ъ-Черноземье”.

Ирина Лобанова