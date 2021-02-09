Фонд Святой Екатерины закупит 25 машин для станции скорой помощи Екатеринбурга

Станция скорой медицинской помощи в Екатеринбурге получит 25 автомобилей. Как сообщил глава города Алексей Орлов, машины закупит фонд Святой Екатерины. По его словам, это позволит почти полностью закрыть потребность в обновлении автопарка.

«Учредители фонда постоянно следят за ситуацией в медицинской сфере Екатеринбурга. Сейчас это приоритет номер один в нашей работе, поэтому на просьбу Алексея Орлова отреагировали моментально»,— отметил директор фонда Алексей Андреев.

Напомним, в связи с распространением COVID-19 фонд Святой Екатерины неоднократно оказывал гуманитарную помощь больница Свердловской и Челябинской областей: закупал средства индивидуальной защиты, медицинское оборудование и тест-системы для выявления коронавируса.

С ноября фонд обеспечивает горячим питанием медработников «красных зон» в 14-ти больницах Екатеринбурга. В октябре фонд приобрел кислородную станцию для станции скорой помощи имени Капиноса за 12 млн руб. Также в августе фонд передал станции скорой помощи 30 новых автомобилей, на их покупку было выделено 134 млн руб.

Всего учредители фонда генеральный директор УГМК Андрей Козицын, председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин, владелец группы компаний «Сима-ленд» Андрей Симановский выделили на борьбу с пандемией более 1,4 млрд руб.

Анастасия Реутова