Застройщик ТРЦ «Планета» уточнил список магазинов

Застройщик ТРЦ «Планета» компания MallTech уточнила список арендаторов площадей торгового центра. Как сообщили в пресс-службе девелопера, в «Планете» откроются все пять магазинов одежды компании LPP: Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay.

Reserved, House, Cropp и Mohito расположатся на первом этаже, а Sinsay — на втором. Общая площадь магазинов составит 6,8 тыс. кв. м. Сейчас магазины находятся на этапе строительно-монтажных работ.

LPP — самая крупная польская компания по производству одежды в Центральной и Восточной Европе. Сеть магазинов LPP работает в 38 странах в Европе, Африке и Азии, в настоящий момент насчитывает около 1800 салонов.

Напомним, строительство ТРЦ «Планета» началось в мае 2019 года. Общая площадь ТРЦ — 150 тыс. кв. м. Ключевым «якорем» «Планеты» станет продуктовый гипермаркет «Лента». Торговая галерея объекта будет включать 185 магазинов, также в ТРЦ откроются 19 кафе и ресторанов, кинотеатр. Паркинг молла рассчитан на 3600 машиномест. Техническое открытие ТРЦ «Планета» может состояться в конце марта, официальный запуск торгового центра запланирован на середину апреля.