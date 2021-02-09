Главу Саратова попросили оценить ущерб от недобросовестных застройщиков

Ущерб, причиненный недобросовестными застройщиками Саратовской области, оценивается в 10 млрд руб. Об этом сообщил спикер госдумы Вячеслав Володин в Instagram своих сторонников volodin.saratov.

Этот вопрос он решил поднять в связи с тем, в суде по одному из дел по обманутым дольщикам представитель администрации Саратова заявил, что городу не нанесено никакого ущерба. «Мы многократно обсуждали этот вопрос. И в этом разговоре присутствовал и мэр города Саратова. Но почему городская администрация заняла такую позицию, непонятно», - отметил председатель федерального закособрания.

Он напомнил, что выплаты из федерального бюджета на достройку проблемных домов и компенсации пострадавшим семьям составили 5,5 млрд руб., по 43 домам выделялись компенсационные участки. «Хотелось бы, чтобы мэр города публично озвучил позицию: так все-таки город пострадал или нет от действий недобросовестных застройщиков. Вот скажите, в конце концов, объективно, правдиво, честно, есть ущерб или нет. Если его нет, обоснуйте, если он есть, также возьмите и посчитайте, какой он», - призвал Вячеслав Володин.

Марина Ковалева