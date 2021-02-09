«Технониколь» в этом году инвестирует более 200 млн рублей в челябинский завод

Компания «Технониколь» планирует в 2021 году инвестировать в свой челябинский завод по производству каменной ваты 228 млн руб, что в два раза больше, чем в 2020-м.

Как сообщают в компании, из этой суммы почти 67 млн будет потрачено на экологические проекты по снижению воздействия на окружающую среду. 50 млн руб. компания вложит в улучшение качества продукции, 34 млн – в увеличение производительности труда. Инвестиции позволят увеличить мощность двух технологических линий предприятия и расширить производство технической рулонной изоляции, отметил директор завода Александр Прокопьев.