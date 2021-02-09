К 1 сентября в Краснодаре откроются четыре новые школы

Строительство четырех общеобразовательных школ завершается в Краснодаре, все они будут готовы принять учащихся 1 сентября 2021 года, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на директора департамента строительства Артема Аганова.

По словам господина Аганова, строительная готовность школы на 1100 мест в поселке Российский на улице Изобильной составляет 74%, двух дополнительных корпусов - на 400 мест к школе № 46 на ул. Гидростроителей, 20 и на 300 мест к гимназии № 87 на ул. Бульварное Кольцо, 9 — порядка 50%. Строительство этих трех объектов будет завершено в первом полугодии 2021 года. Школу на 1100 мест в поселке Знаменско-Зеленопольский планируется сдать в эксплуатацию к августу.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, строительство школы на улице Изобильной в поселке Российском велось с отставанием от графика, которое допустил один из подрядчиков строительства. Всего же в 2021 году в Краснодаре планируется построить 12 школ и 15 детских садов в рамках нацпроектов.

Ольга Логинова