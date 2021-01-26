26 января, вторник
Войти в профиль
Краснодар. Кубань, Адыгея

Коротко

Новости

все новости

Партнерские проекты | все

В Краснодаре продолжается строительство школы в поселке Российском

В столице Кубани продолжается строительство школы на 1100 мест на улице Изобильной в поселке Российском. Как сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов, прежний подрядчик допустил серьезное отставание от графика.

По словам градоначальника, в настоящее время ведутся работы по благоустройству прилегающей территории, завезено необходимое оборудование, идет подготовка к строительству спортивного ядра, заведены все инженерные коммуникации.

1 сентября 2021 года школа должна быть открыта. В этой части города должны быть построены также школа и детский сад в районе улицы Тверской. Уже есть проекты.

Василий Хитрых


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский проект | все

Пресс-релиз | все

Профиль пользователя