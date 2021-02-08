Решетников предупредил о возможных сокращениях в сфере услуг

В марте часть компаний может сократить число сотрудников, заявил глава Минэкономики России Максим Решетников. По его словам, в первую очередь это коснется общепита, сферы услуг и гостиничной сферы.

«Мы опасаемся, что в марте какая-то часть компаний может сократить занятость, особенно в тех видах деятельности, которые на сегодняшний момент не восстановились в полном объеме. Это, в первую очередь, общепит, это сфера услуг, сфера развлечений и гостиничная сфера»,— сказал господин Решетников во время заседания президиума фракции «Единая Россия» (цитата по ТАСС).

Министр также сообщил, что по поручению президента готовятся документы, связанные с дополнительными мерами поддержки этих секторов экономики, а также безработных и их трудоустройства. В марте—апреле правительство также готово списать почти 0,5 трлн руб. кредитов в рамках льготной программы кредитования малого и среднего бизнеса в случае сохранения занятости.

Росстат ранее сообщил, что за 2020 год уровень безработицы в России вырос с 4,6% до 5,9%. Число безработных увеличилось почти на 1 млн человек, до 4,4 млн. При этом в отдельных отраслях экономики был зафиксирован дефицит работников. В их число вошли строительство, добывающие производства, сельское хозяйство, сфера транспортировки и торговля.

Подробности — в материале “Ъ” «Региональные рынки труда переболели карантином».