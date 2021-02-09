Facebook будет удалять дезинформацию о вакцинах против COVID-19

Facebook расширяет список ложных утверждений o COVID-19, которые будут подлежать удалению с платформ компании, сообщается в блоге социальной сети. Решение было принято после консультаций с ведущими медицинскими организациями, включая Всемирную организацию здравоохранения.Также соцсеть будет продвигать публикации с достоверной информацией про вакцинацию от коронавируса.

Утверждения, подлежащие удалению в Facebook и Instagram:

COVID-19 был создан человеком,

вакцины неэффективны для предотвращения заболевания, от которого они предназначены,

болезнь безопаснее, чем вакцина,

вакцины токсичны, опасны или вызывают аутизм.

Кроме того, Facebook направит $120 млн на помощь органам здравоохранения, неправительственным организациям и ведомствам ООН в распостранении информации о вакцинации. Модераторы Facebook и Instagram удаляют публикации с дезинформацией о вакцинах против COVID-19 с декабря.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в мире было выявлено более 106,4 млн заболевших коронавирусом. Умерли 2,3 млн пациентов с COVID-19, вылечились 59,3 млн человек.