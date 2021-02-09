«А-Проперти» покупает «Сибантрацит»

Группа «А-Проперти» Альберта Авдоляна приобретет «Сибантрацит» у холдинга «Аллтек». Согласно основным условиям сделки продажи, «Сибантрацит» сохранит независимость как самостоятельная компания.

Также предусмотрено, что с топ-менеджерами «Сибантрацита» будут подписаны долгосрочные контракты. В том числе, предполагается их участие в акционерном капитале компании, сообщает «Аллтек», контролирующий «Сибантрацит». Сумма сделки не называется. По данным «Ъ», она может составить $1 млрд.

«Сибантрацит» - мировой лидер по добыче и экспорту антрацита и крупнейший в России производитель металлургических углей. В 2019 году объем добычи группы «Сибантрацит» составил 23,7 млн тонн, из них антрацит UHG — 14,1 млн тонн, уголь марки Т (PCI) — 9,6 млн тонн (консолидированные показатели АО «Сибирский Антрацит», ООО «Разрез Восточный» и ООО «Разрез Кийзасский» по МСФО). Потребителям отгружено 21,4 млн тонн. Выручка в 2019 году составила 125,5 млрд руб.

В группу «Сибантрацит» входят АО «Сибирский антрацит» и ООО «Разрез Восточный» в Новосибирской области, ООО «Разрез Кийзасский» и ООО «Сибантрацит Кузбасс» в Кузбассе. Существующие запасы антрацита компании на январь 2020 года составляли 307,5 млн тонн (согласно классификации кодекса JORC).

Оксана Павлова