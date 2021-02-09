«Газпром» предлагает увеличить экономическую эффективность газификации через снижение налога на имущество

«Газпром» предлагает повысить экономическую эффективность газификации в России при помощи поэтапного снижения налога на имущество, сообщил генеральный директор «Газпроммежрегионгаза» Сергей Густов. Он пояснил, что такая мера включена в проект «дорожной карты» развития газификации страны.

«Для снижения финансовой нагрузки на организации, которые эксплуатируют объекты систем газораспределения, созданные в рамках нынешней программы газификации и будущей, мы подготовили предложение о внесении изменений в налоговый кодекс в целях снижения размера государственной пошлины за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество», — сказал господин Густов в ходе заседания совета по газификации при СФ (цитата по «Прайму»).

Сергей Густов пояснил, что сейчас за каждый подключенный дом объекты газораспределения платят 22 тыс. руб. «Мы предлагаем снизить этот уровень до 3 тыс. руб. И применение данных мер налогового стимулирования проектов по газификации позволит значительно повысить экономическую эффективность газификации»,— отметил он.

В январе президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой компании «Газпром» Алексеем Миллером отметил, что в стране снизились темпы газификации. Господин Миллер ответил президенту, что газификация будет полностью завершена к 2030 году.