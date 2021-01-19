Путин указал Миллеру на снижение темпов газификации

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой компании «Газпром» Алексеем Миллером отметил, что в стране снизились темпы газификации. Господин Миллер ответил президенту, что газификация будет полностью завершена к 2030 году.

«Знаю, что у компании планы большие в этом смысле (по газификации.— “Ъ”). Вопросы газификации все время находятся в центре вашего внимания, тем не менее в какой-то момент темпы снизились»,— сказал президент. «Вопросов на этот счет у граждан очень много. Конечно, люди хотят знать планы развития газификации России»,— добавил глава государства.

«Владимир Владимирович, в соответствии с вашим поручением определены цели на 2030 год. К 2030 году будет на 100% завершена технически возможная газификация в нашей стране»,— ответил глава «Газпрома».

Господин Миллер добавил, что к концу 2025 года в 35 регионах России полностью будет завершена сетевая газификация, что составит 90,1% от технически возможной сетевой газификации в стране.

Напомним, в октябре 2020 года Владимир Путин заявил, что главное в программе газификации России — обеспечить «последнюю милю» и довести газ до конечного потребителя. На инвестиционном форуме «Россия зовет!» он отметил, что приоритет отдан синхронизации подведения магистральных газопроводов с возможностями регионов по организации «последней мили».

Подробнее о выступлении — в материале “Ъ” «Владимира Путина звало на Родину».