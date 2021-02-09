В России могут разрешить инвестировать маткапитал в ценные бумаги

В России могут разрешить размещать маткапитал в специальные банковские или брокерские продукты, такие как вклады в госбанках, облигации, обеспеченные госгарантиями, или облигации, выпущенные госкомпаниями или госбанками, сообщает РБК. Такая идея обсуждалась в начале февраля у первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Как отмечает издание, в проект «Дорожной карты по формированию и развитию механизмов инвестиционного развития РФ» включено расширение возможностей инвестирования средств маткапитала. После совещания Минэкономики, Минтруду, Минфину и Банку России было поручили проработать инициативу или исключить ее.

В Минэкономики подтвердили намерение сформулировать предложения по преумножению маткапитала. «Этот вопрос требует бережного отношения, поскольку касается доходов российских семей с детьми. И рассматриваемые варианты должны быть без рисков по отношению к материнскому капиталу. Как только будет сформирована официальная позиция по этому вопросу, мы ее представим»,— отметил первый заместитель министра экономического развития России Андрей Иванов.

Центробанк предлагает разрешить инвестиции маткапитала в пенсионные счета и пенсионные резервы, а также накопительное страхование жизни. «Это инструменты с минимальным риском, которые позволят сохранить изначальную направленность выделения материнского капитала: долгосрочное улучшение условий жизни семей с детьми»,— пояснили в ЦБ.

Напомним, с 1 января размер материнского капитала за первого ребенка составляет 483 881 руб., за второго — 155 550 руб. Для семей, не получивших маткапитал за первенца, он равен 639 432 руб.