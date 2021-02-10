Данным — выйти из сумрака

Если раньше разрешение на доступ к вашей геолокации запрашивали только приложения на смартфонах, то сейчас им активно начали интересоваться власти.

Вот недавно Минцифры предложило вывести информацию о местоположении мобильных телефонов за пределы действия тайны связи (см. “Ъ” от 4 февраля). Ключевым аргументом было то, что данные нужны для поиска пропавших людей, в том числе силовым ведомствам, которые сейчас якобы с трудом могут получить информацию от операторов.

Сами операторы давно и без проблем используют геолокацию для поиска людей в собственных социальных проектах. Например, «Вымпелком» и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» запустили специальное приложение для определения местоположения потерявшихся пожилых людей в городе. Существует и платное приложение «Поисковый центр», с помощью которого можно, например, отслеживать перемещения установивших его родственников.

Нет проблем с использованием геолокации и в рекламе: операторы сами персонифицируют предложения для абонентов в зависимости от того, где они находятся, и предлагают аналогичную услугу ритейлу. Это может быть, например, рассылка таргетированных СМС-сообщений в определенном радиусе.

На этом фоне инициатива Минцифры больше похожа на желание властей заставить операторов бесплатно делиться с силовиками информацией, на которой компании могли бы заработать. Например, для отслеживания перемещений россиян, больных COVID-19, операторы у Минцифры просили финансирования, писал 22 января РБК. По их оценкам, такая работа связана с дополнительными издержками. Впрочем, формулировка о том, что данные «могут передаваться по запросу» напрямую не предполагает бесплатности (хотя, конечно, на фоне инициатив государства в последние годы операторы с порога ожидают худшего).

Но есть и другой, более важный аспект. Если с отдельными запросами по геолокации никто не спорит и сейчас, вопросы могут встать при организации массового слежения. Всплывшая в декабре 2020 года в The Wall Street Journal история о том, что американские военные покупали данные о местоположении мусульман у компании, которая сотрудничала с разработчиками приложений, обернулась скандалом. Собирать геолокацию позволял код X-Mode, внедренный более чем в 400 популярных приложений, в том числе в сервис знакомств для мусульман. Когда об этом стало известно, Apple и Google потребовали от разработчиков отказаться от использования кода под угрозой удаления их приложений из своих магазинов.

Не исключено, что новая норма призвана избавить силовиков от проблем как раз в подобных ситуациях.

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