В России количество браков снизилось почти на 20% в 2020 году

Количество браков в России в 2020 году уменьшилось на 18,9% и составило почти 770,8 тыс., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Росстата. В 2019 году в стране были зарегистрированы 950 тыс. браков.

Количество браков в 2020 году показывало рост в годовом выражении лишь в феврале — на 31,6%. Наибольшее снижение количества браков произошло в апреле, мае и июне — на эти месяцы пришлись ограничения, связанные с коронавирусом.

Количество разводов в 2020 году также снизилось — на 9,1%. В 2020 году было зарегистрировано 564 тыс. разводов против 620,8 тыс. в 2019 году. Максимальный рост количества разводов произошел в сентябре 2020 года — на 28,3% в годовом выражении. Наибольшее снижение разводов пришлось на апрель и май.

По оценке главы Росстата Павла Малкова в октябре 2020 года, за время самоизоляции количество заключенных браков в России сократилось на 40% по сравнению с прошлым годом. За первые четыре месяца 2020 года в ЗАГСы поступило 190,5 тыс. заявлений от пар, желающих узаконить свои отношения. Это на 12,3% ниже, чем за аналогичный период 2019 года. По данным управления ЗАГС Москвы, за время карантина в столице поженились всего 5 тыс. пар.

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