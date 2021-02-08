Дуров: Telegram стал самым скачиваемым мобильным приложением в мире в январе

Telegram стал самым скачиваемым мобильным приложением в мире в январе 2021 года, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

Он подчеркнул, что последние 7,5 лет приложение «стабильно поднималось в рейтингах популярных приложений». Каждый год база пользователей росла более чем на 40%.

«В чем наш секрет? Последовательность. В течение последних 7,5 лет мы последовательно защищали конфиденциальность наших пользователей и регулярно улучшали качество и набор функций наших приложений»,— написал Павел Дуров в своем Telegram-канале.

Telegram оценивается более чем в $20 млрд. Мессенджером пользуются более 570 млн человек, из них 100 млн присоединились к Telegram в январе.

О популярности сервиса читайте в материале “Ъ FM” «Пользователи мигрируют в Telegram».