Минобрнауки разбирается с заниженной зарплатой ученой после ее обращения к Путину

Министерство науки и высшего образования проверяет ситуацию с зарплатой ученой из новосибирского института, которая не соответствует уровню в 200% от средней по региону, сообщил в интервью «России 24» министр Валерий Фальков. Ранее на заседании Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции старший научный сотрудник Института цитологии и генетики Анастасия Проскурина сообщила президенту Владимиру Путину, что ее зарплата за работу на полную ставку составляет 25 тыс. руб. В ходе обсуждения вопроса выяснилось, что госпожа Проскурина должна получать почти 80 тыс. руб.

Средний уровень зарплаты в Новосибирской области составляет 39 тыс. руб. «Если 200 по среднему от региона, то у нее должно быть почти 80 тыс., да?» — спросил президент. «Она сидит напротив в телевизоре, как в деревне говорят, Анастасия Сергеевна, у нее 25 тыс., а должно быть 78, правда? Или 80 даже, если 210. Так где они? Давайте вместе с Фальковым займитесь-ка этим делом, хорошо?» — обратился Владимир Путин к участникам заседания.

«Такие ситуации бывают, и в каждой такой ситуации нужно предметно разбираться, потому что заработная плата выплачивается в конкретном университете или в научной организации... Здесь есть своя специфика, сугубо управленческая, данные анализируются в разрезе по субъектам, и, соответственно, когда смотришь по регионам, это одна история. А когда смотришь конкретно по ученым и по институтам — другая. Что касается этой ситуации, мы уже разбираемся и смотрим, и, очевидно, будут предприняты определенные шаги»,— сказал господин Фальков (цитата по ТАСС).

В пресс-службе министерства добавили, что министр дал соответствующие указания по ситуации с зарплатой исследователя из Новосибирска. «Глава Минобрнауки дал поручения разобраться в ситуации сразу после заседания совета»,— сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.