Краснодарцев спас новичок

В центральном матче недели регулярного первенства Единой лиги ВТБ «Химки» принимали «Локомотив-Кубань». Подмосковная и краснодарская команды устроили прекрасное шоу, развязка которого в прямом смысле оставалась загадкой до последних секунд. Все решил один удачный и отчаянный бросок в исполнении новичка краснодарцев Найджела Уильямса-Госса, принесшего своей команде победу со счетом 92:90.

«Локомотив-Кубань» уверенно стартовал в чемпионате Единой лиги ВТБ. Но со временем запал краснодарцев, казалось, начал иссякать. Во внутреннем первенстве, если считать с начала года, случился неудачный отрезок в три поражения в четырех матчах. В Кубке Европы, на первом этапе которого железнодорожники были весьма убедительны, похожая история.

Налицо нисходящий тренд, выход из которого достигается либо серией побед над соперниками, представляющими второй эшелон, либо удачным матчем с признанным авторитетом.

Таким как «Химки». Да, у подмосковной команды сезон не клеится. Да, она лишилась шансов на успех в Евролиге. Да, «Химки» потеряли нескольких важных игроков. Таких как Грег Монро или Юнас Жеребко. К тому же, как признало руководство клуба, он испытывает некоторые финансовые трудности. Но даже в таком состоянии «Химки» соперник чрезвычайно опасный. Тем более в ситуации, когда успешное выступление в Единой лиге ВТБ становится ключевым фактором сохранения прописки в Евролиге.

Сложно сказать, как пойдут дела у краснодарцев в дальнейшем, но в противостоянии с «Химками» они предстали очень бодрой и креативной командой. Не без недостатков конечно. Наставнику краснодарцев Евгению Пашутину также приходится перестраивать игру команды по ходу сезона. Ну хотя бы из-за потери Алана Уильямса, на которого во многом была завязана краснодарская схема и на замену которому был взят Дрю Гордон.

И надо сказать, что Гордон в целом уже освоился в новом коллективе. В противостоянии с «Химками» он отметился 12 набранными очками и, что не менее важно, девятью подборами. Во многом именно надежная игра Гордона плюс стабильные попадания Миндаугаса Кузминскаса и Кевина Херви и позволили гостям уже к большому перерыву добиться перевеса в 13 очков. Солидное, что и говорить, преимущество.

Впрочем, как оказалось, это был далеко не конец противостояния «Химок» и «Локомотива-Кубани». Подмосковная команда усилиями Алексея Шведа (самый результативный игрок матча — 27 очков), Сергея Мони и Джордана Мики, умудрявшегося не только привычно набивать своей «мухобойкой» блокшоты, но и бросать с разных дистанций, не просто возродила интригу, а довела ее до высшей точки. Ведь всего за 40 секунд до сирены Моня дальним броском ликвидировал отставание «Химок», «создав» счет 90:90. После этого гости вроде бы должны были утратить психологическое преимущество.

И, может, так и случилось бы, если бы новичок команды Найджел Уильям-Госс не попал отчаянный, не самый логичный, но такой нужный краснодарцам двухочковый.

Он и принес «Локомотиву-Кубани» победу со счетом 92:90. Железнодорожники теперь идут на четвертом месте, «Химки» — на восьмом. Их разделяют четыре победы. При этом преимущество по личным встречам у «Химок» — в начале января они победили в Краснодаре с разницей в 11 очков.

«Сложная игра. Мы знаем, что "Химки" даже в отсутствие некоторых игроков являются очень сильной командой с сильными россиянами,— отметил после матча Евгений Пашутин.— Это талантливая команда с хорошей атакой с периметра, у всех снайперов показатели за 40% трехочковых, что они и показали в четвертой четверти. Мы готовились к Алексею Шведу и старались, насколько это возможно, оказать ему сопротивление, чтобы он атаковал через руки, однако он все равно набрал 27 очков. Но рад за ребят, все старались и боролись, хотя многое не получалось. Тем не менее мы были едины, никто не предъявлял претензий, все бились друг за друга и играли сердцем. Хочу поздравить команду с победой! Для нас это как глоток воздуха!»

Арнольд Кабанов