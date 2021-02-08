Минобрнауки в течение трех лет увеличит число мест в аспирантуре более чем на 20%

Количество бюджетных мест в аспирантуре в российских вузах будет увеличено в течение трех лет на 20%, сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

«С 2019 года и до 2022 года более чем на 20% мы увеличиваем количество бюджетных мест в аспирантуру. Это было 14,6 тыс. в учебном году 2019–2020. Уже в этом их будет 16,5 тыс. На будущий год (планируется.— “Ъ”) 17,5 тыс. мест»,— сказал господин Фальков в интервью каналу «Россия 24».

По его словам, каждый десятый выпускник хотел бы связать свою дальнейшую карьеру со сферой исследований и разработок. «Мы видим большой спрос со стороны и семей, потому что многие решения принимаются не просто выпускниками, но семьями. За последние годы интерес к исследовательской деятельности значительно вырос»,— сказал министр.

За последние восемь лет почти в три раза снизилась доля аспирантов, защитивших диссертацию в срок. В 2019 году только один из десяти выпускников аспирантуры стал обладателем ученой степени. Распространено мнение, что количество защит снизилось после того, как выпускникам стали выдавать дипломы по окончании обучения без защиты научной работы. С 2021 года предлагается сделать защиту диссертации обязательным условием успешного завершения программы и получения диплома.

Подробнее об изменениях — в материале “Ъ” «Что спасет российскую аспирантуру».