Что спасет российскую аспирантуру

За последние восемь лет почти в три раза снизилась доля аспирантов, защитивших диссертацию в срок. В 2019 году только один из десяти выпускников аспирантуры стал обладателем ученой степени. Распространено мнение, что количество защит снизилось после того, как выпускникам стали выдавать дипломы по окончании обучения без защиты научной работы, что, по мнению сторонников этой точки зрения, снижает мотивацию. Но уже со следующего года, согласно принятому в конце декабря закону, предлагается сделать защиту диссертации обязательным условием успешного завершения программы и получения диплома. Научный сотрудник Центра социологии высшего образования НИУ ВШЭ Сауле Бекова размышляет, спасет ли это российскую аспирантуру.

С одной стороны, сближение процедур государственной аттестации и защиты диссертации может решить проблемы несовершенства текущей модели, сделать ее более целостной, понятной и быстрой для прохождения. Однако «обязательность» защиты может вылиться либо в то, что в погоне за показателями вузы увеличат отсев во время обучения, либо существенно пострадает качество защищаемых диссертаций. Но что самое важное, предлагаемая реформа работает ''по верхам'' и не решает более системные проблемы, важность которых подтверждена исследованиями.

Это, во-первых, недостаточное финансирование и вынужденная необходимость работы «на стороне» для аспирантов.

90% российских аспирантов работают во время обучения, причем больше трети — на полную ставку вне университета, где они обучаются.

Зачастую их работа не связана с темой диссертации, и аспиранты испытывают множество сложностей от такого совмещения.

Вторым серьезным негативным фактором является существующая система отбора в аспирантуру и качество самого контингента.

Формальные критерии отбора аспирантов, широко распространенные в российских вузах, низкая конкурентоспособность академической сферы по сравнению с внешним рынком труда, общая недофинансированность приводят к ситуации негативного отбора в аспирантуру.

Значительная доля аспирантов поступает по неакадемическим причинам: отсрочка от армии, получение места в общежитии, желание подольше остаться в университете, отсутствие других планов и проч.

Нередко их ожидания от аспирантуры не оправдываются во время обучения, что приводит к невысоким результатам и отсеву.

Наконец, третьим фактором является научное руководство в аспирантуре.

В России отсутствует четкая система подготовки к этой деятельности — считается, что человек, получивший степень сам, автоматически способен быть научным руководителем, что, к сожалению, далеко от истины.

Программы дальнейшей поддержки и профессионального развития также отсутствуют.

Стимулы к тому, чтобы становиться научным руководителем, также минимальны.

Не удивительно, что существенная доля научных руководителей, согласно опросам аспирантов, пренебрегает своими обязанностями.

Существенные шаги по указанным направлениям уже были проделаны: два года действует аспирантская грантовая программа РФФИ (чья судьба пока неизвестна в случае объединения с Российским научным фондом), была дана существенная автономия вузам и институтам, получившим право на присуждение собственных степеней и т. д. Подобные инициативы следует продолжать и расширять. Однако перспективными представляются также и дополнительные меры, нацеленные на работу с причинами, а не симптомами существующих проблем.

В частности, важной инициативой является предпринятый рядом вузов эксперимент по разработке и внедрению интегрированных треков «магистратура—аспирантура».

Такой трек подразумевает более строгий содержательный отбор, дополнительную разностороннюю академическую и финансовую поддержку аспирантов и научных руководителей.

При этом важно отметить, что изменения в аспирантуре должны в первую очередь касаться поддержки аспирантов и научных руководителей, а не становиться дополнительным бюрократическим инструментом для контроля университетов.