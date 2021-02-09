Банки заняли удобную депозицию

Процентные расходы по вкладам физических лиц крупнейших российских банков в 2020 году преимущественно снижались, создавая возможность экономии на клиентах. Кроме того, сами вкладчики все больше предпочтения отдавали накопительным счетам, где ставки ниже, но средства доступны в любой момент. Банкиры рассчитывают на сохранение этой привлекательной для них ситуации, настаивая, что потенциала для роста ставок по вкладам нет.

“Ъ” проанализировал годовую динамику показателей крупнейших российских банков в части процентных расходов по счетам и депозитам физических лиц. На фоне роста остатков на счетах физлиц за 2020 год на 4,2% (до 32,8 трлн руб.) у большинства крупных банков (с процентными расходами свыше 1 млрд руб.) произошло снижение расходов по привлеченным средствам. В частности, у Сбербанка по счетам и депозитам физлиц они сократились на 19,3% (92,5 млрд руб.). Снижение на 10–22% показали и другие крупнейшие банки — ВТБ, «Открытие», Альфа-банк. В то же время у Газпромбанка и Россельхозбанка расходы увеличились на 6,7% и 1,5% соответственно.

В среднем, по оценке директора аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антона Лопатина, стоимость фондирования по всей банковской системе за год сократилась на 100 базисных пунктов. В частности, стоимость фондирования у Сбербанка снизилась с 3,9% в 2019 году до 2,8% в 2020 году, говорит господин Лопатин.

Эксперты и банкиры связывают снижение расходов в первую очередь с заметным уменьшением ставок на фоне смягчения денежно-кредитной политики российского регулятора. Ключевая ставка снизилась на 2 процентных пункта (п. п.), до 4,25%, а средняя максимальная ставка по десяти крупнейшим банкам — на 1,4 п. п., до 4,49%.

Были и другие факторы. Начальник управления развития депозитных и комиссионных продуктов МКБ Юлия Алексеева отмечает «плановое выбытие и переоформление вкладов, которые выдавались под более высокий процент». В Сбербанке отмечают снижение «ставки отчислений в АСВ с 0,15% до 0,1% с начала 2020 года» (см. “Ъ” от 26 ноября 2020 года).

Кроме того, именно в 2020 году у многих банков произошло изменение структуры фондирования, когда население переходило на накопительные счета — с меньшим доходом, но возможностью снять средства в любой момент, отмечает госпожа Алексеева. По словам управляющего директора по валидации «Эксперт РА» Юрия Беликова, часть высвобождаемых из срочных депозитов средств поддерживается клиентами на текущих счетах в целях реинвестирования в другие инструменты или направления на потребительские цели.

Эти изменения отразились и на структуре процентных расходов. В частности, процентные расходы по счетам и депозитам у Альфа-банка сблизились — 15,0 млрд руб. и 16,4 млрд руб. в 2020 году против 14 млрд руб. и 21 млрд руб. годом ранее. В ГПБ объясняют абсолютный рост процентных расходов в 2020 году общим увеличением депозитной базы физлиц в обязательствах банка в соответствии с утвержденной стратегией развития розничного бизнеса.

При прочих равных снижение стоимости ресурсной базы позволило бы увеличить маржу и прибыль, говорит Юрий Беликов. «Но в условиях "коронакризиса", а также наблюдая некоторый отток средств со срочных счетов физлиц, банки до настоящего момента вынуждены поддерживать подушку ликвидности. Это ограничивает доходное размещение средств и усложняет максимизацию маржи»,— уточняет он. Кроме того, снизилась доходность размещения свободной ликвидности на межбанковском рынке и увеличились потери по кредитному риску. «С учетом всех этих событий роста прибыли вследствие снижения процентных расходов не произошло и не произойдет в краткосрочной перспективе»,— полагает господин Беликов.

Банкиры от официальных прогнозов движения ставок по вкладам воздерживаются, но рассчитывают на сохранение тенденции. Как отметил топ-менеджер одного из банков, если произойдет резкий спрос на кредитование и будет низкий уровень ликвидности, то ставки привлечения могут пойти вверх, однако «пока предпосылок для этого нет».

Ольга Шерункова