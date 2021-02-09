Резервуары боятся застройки

Администрация Саратова и министерство промышленности региона должны проконтролировать, чтобы новые владельцы завода резервуарных конструкций (РМК) не смогли вести жилую застройку на принадлежащих предприятию участках земли. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Панков. О том, что выкупившие в ходе конкурсного производства мощности завода самарские компании не планируют развивать предприятие, сообщают саратовские СМИ со ссылкой на сотрудников предприятия. Глава Саратова Михаил Исаев отметил, что земли относятся к категории промышленных, иная деятельность на них невозможна. Новые бенефициары саратовского предприятия утверждают, что ждут передачи производственных мощностей для пуска собственного ­производства.

Депутат Госдумы Николай Панков («Единая Россия») считает, что министерство промышленности и энергетики Саратовской области и администрация Саратова должны взять под контроль ситуацию на саратовском заводе резервуарных конструкций (РМК), контроль над которым недавно получило АО «Саратовский завод РМК», входящее в самарскую ГК «Регион». В группу компаний также входит АО «Самарский резервуарный завод».

Как сообщали саратовские СМИ со ссылкой на сотрудников предприятия, у последних есть опасения, что инвесторы не намерены развивать производство и закроют завод. «Если те, кто пришел на завод, настроены его сохранить и развивать, это одно. Если таких намерений не будет видно — совсем другое. Но уже сейчас, считаю, нужно принять ряд мер по защите предприятия. В том числе, запретить изменение разрешенного вида использования земли. Чтобы ни у кого не было соблазна порезать завод на металлолом. Выгнать людей на улицу. А самим возвести на территории очередные высотки»,— цитирует Николая Панкова пресс-служба регионального отделения «Единой России».

Зарегистрированное в октябре прошлого года АО «Саратовский завод РМК» (учреждено самарскими ООО «Промышленные технологии» (50%) и ООО «Регион» (50%)) получило контроль над предприятием осенью прошлого года. В октябре 2020 движимое и недвижимое имущество АП РМК было выставлено на торги одним лотом за 407,7 млн руб., однако ни одного покупателя на него не нашлось. Тогда находившееся в залоге у ООО «Регион» имущество перешло в собственность кредитора.

Как писал „Ъ“, арбитражный суд Саратовской области признал банкротом АО «АП Саратовский завод резервуарных металлоконструкций» в декабре 2017 года. На тот момент, согласно докладу арбитражного управляющего Александра Маевского, общая сумма требований в реестре кредиторов (с учетом требований второй очереди) составляла около 1,26 млрд руб. Заявление о собственном банкротстве завод подал в ноябре 2016 года.

По данным на июнь 2020 года, крупнейшими кредиторами АП РМК являлись АКБ «Банк „Век“» (330 млн руб.), Юникредит банк (243 млн руб.) и ООО «Регион» (185 млн руб.). «Регион» получил право требования долга, выкупив его у ООО «СБК „Паритет“», в залоге у которого находились производственные корпуса, вспомогательные здания, оборудование и запасы металлопроката. Как сообщили „Ъ“ в пресс-службе АО «Саратовский завод РМК», в январе этого года на счет АП РМК было перечислено еще 221,1 млн руб., которые должны пойти на погашение долгов по зарплате (32 млн руб.).

Как пояснили в пресс-службе АО «Саратовский завод РМК», после получения средств конкурсный управляющий АП РМК Александр Конев должен был созвать комиссию для передачи имущества, но «решил просто скрываться от новых законных собственников, всячески избегая встречи с ними».

Господин Конев 29 января был отстранен от конкурсного производства по заявлению АО «СЗ РМК» в связи с тем, что он не прекратил хозяйственную деятельность компании-должника, не принял мер к анализу долгов и их взысканию. Связаться с господином Коневым „Ъ“ не удалось, в юридической компании ООО «Директ-Консалт», в которой он является директором и единственным учредителем, не отвечают на ­звонки.

1 февраля арбитражный суд принял решение допустить на территорию завода сотрудников ООО «ЧОО „Кедр-Защита“», нанятое инвесторами для охраны залогового ­имущества.

Глава Саратова Михаил Исаев, комментируя заявление Николая Панкова, отметил, что «город не может быть в стороне в вопросе сохранения производства и имущества на территории завода РМК». «Что касается назначения земель, на которых располагается предприятие, то оно отнесено к категории промышленных, а значит осуществлять там иную деятельность, в том числе и строительство многоквартирных домов, не предоставляется возможным»,— пояснил господин Исаев.

В пресс-службе АО «СЗ РМК» отметили, что речи о перепрофилировании предприятия не идет: «Основная цель приобретения имущественного комплекса и активов АО „АП РМК“ — использование всех мощностей завода для производства резервуаров и их поставки как российским, так и зарубежным ­заказчикам».

Учредитель ООО «Регион» Александр Меньших пояснил „Ъ“, что инвестор планировал пустить производство на предприятии еще в феврале, но процедура затягивается из-за того, что бывший конкурсный управляющий не передавал имущество новым собственникам. «Сейчас мы ждем решение суда о назначении нового конкурсного управляющего, затем попытаемся провести собрание кредиторов, погасить долги и начать работу. Своей кандидатуры у нас нет, мы поддержим любого конкурсного управляющего, готового исполнить решение о передаче производственных мощностей. Чем быстрее мы завершим процедуру, тем лучше и для рабочих, и для региональных властей, и для налоговой инспекции»,— пояснил господин Меньших. С чем могли быть связаны действия предыдущего управляющего, отказывавшегося передавать имущество, Александр Меньших пояснить затруднился.

В министерстве промышленности и энергетики ситуацию на заводе РМК не прокомментировали. Ранее глава ведомства Андрей Архипов подтверждал местным СМИ, что кредитор не получил залоговое имущество, приобретенное в ходе конкурсного производства.

Сергей Петунин