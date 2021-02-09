Парламентарию санкционировали митинг

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко оштрафован на 20 тыс. руб. Фрунзенский районный суд Саратова признал его нарушившим п. 5 ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Единороссы осудили поведение политического оппонента, а политологи уверены, что административное дело сыграет ему на руку и сделает коммуниста, который не исключает намерения выдвигаться на выборы в Госдуму, узнаваемым на федеральном уровне.

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко (КПРФ) признан виновным в нарушении законодательства о проведении массовых мероприятий и приговорен к штрафу 20 тыс. руб.

Такое решение в отношении коммуниста принял Фрунзенский районный суд, который счел, что господин Бондаренко принял участие в несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 31­ ­января.

Согласно решению суда, 31 января 2021 года с 12.00 часов до 17.40 часов на территории Фрунзенского и Волжского районов Саратова проводилось не согласованное с администрацией Саратова публичное мероприятие в форме митинга и демонстрации. Несмотря на призывы полиции разойтись, Николай Бондаренко «принимал участие в указанном несогласованном публичном мероприятии, тем самым совершил умышленные активные действия при проведении публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления».

Как сообщал „Ъ“, Николай Бондаренко и депутат облдумы от КПРФ Александр Анидалов приняли участие в несанкционированном шествии, проходившем в центре Саратова 31 января. Когда участники протестного мероприятия направились к зданию Саратовской облдумы, они встретили их на пороге заксобрания и около часа общались с протестующими. Затем господа Анидалов и Бондаренко направились в отделение полиции, куда были доставлены несколько участников акции.

Николая Бондаренко задержали сотрудники полиции 8 февраля утром, когда он выходил из подъезда своего дома. Его доставили в отдел полиции № 6 (Фрунзенского района), где составили протокол о правонарушении по п. 5 ст. 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

Депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова, комментируя задержание Николая Бондаренко, отметила, что ее однопартиец на акции «присутствовал как сторонний наблюдатель — следил за действиями полицейских и помогал задержанным». Она предположила, что поводом к задержанию стало заявление господина Бондаренко о готовности выдвигаться в Госдуму и саратовские единороссы «решили заранее зачистить политическую поляну от сильного конкурента».

О своем желании баллотироваться в депутаты Государственной думы Николай Бондаренко заявил на пресс-конференции КПРФ 5 февраля. «Решение будет принимать центральный комитет КПРФ, там общая картина видна лучше. Я бы хотел баллотироваться здесь. Я чувствую очень мощную поддержку граждан, у нас большие ресурсы, хорошая команда наблюдателей и членов комиссий различного уровня»,— пояснил господин Бондаренко.

Заместитель председателя Саратовской областной думы единоросс Ольга Болякина отметила, что ситуация с задержанием «не красит» парламентария, «как и в целом его деятельность в последнее время». Глава фракции «Единой России» в саратовском заксобрании Алексей Антонов назвал «попытки» фракции КПРФ в облдуме перевести административное правонарушение в политическую плоскость «давлением на правоохранительные органы».

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что «дал указание юридической службе и депутатам незамедлительно разобраться в происходящем».

В суде, который проходил без представителей прессы, был допрошен депутат Александр Анидалов. Он отметил, что не может сказать, почему у полиции не было претензий к нему, несмотря на то, что на протестном мероприятии депутаты были вдвоем. В ГУ МВД по Саратовской области эту ситуацию также не пояснили.

Представляющий интересы Николая Бондаренко в суде Александр Томпулиди отметил, что при рассмотрении дела судья Зоя Левина отклонила все ходатайства защиты. «Отклонили ходатайства о вызове в суд и допросе сотрудника полиции, составившего протокол, о вызове сотрудников полиции, которые участвовали в задержании и доставке его в отдел, свидетелей. Просмотрели видеозапись, на которой видно, что Николай Бондаренко не принимал активного участия в акции,— материалами дела его вина не подтверждена. Кроме того, они не содержат конкретного места совершения правонарушения»,— отметил представитель депутата. Николай Бондаренко намерен обжаловать решение суда.

Политолог Александр Кынев уверен в политической подоплеке дела в отношении саратовского коммуниста. «Статья по митингам — изначально политическая. В регионах она появляется в любой момент и ее можно предъявить кому угодно. Николай Бондаренко один из самых ярких молодых коммунистов сегодня в России. У него на одном YouTube почти 1,5 млн подписчиков. У него большое политическое будущее, он в какой-то степени даже опаснее Навального. Алексей Навальный — человек с московским бэкграундом, и для него это некоторая имиджевая граница, которую сложно переходить на местах. А Николай Бондаренко — свой, из провинции. Учитывая его потенциал, его электоральная значимость будет расти»,— считает господин Кынев. Господин Кынев уверен, что кампания против Николая Бондаренко повысит уровень его узнаваемости на федеральном уровне.

Политолог Михаил Виноградов считает, что вынесенный Николаю Бондаренко штраф «быстро забудется, а сам инцидент будет восприниматься как попытка давления на КПРФ, где есть сочувствующие протестам».

Марина Ковалева