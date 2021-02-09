Не нашли себе приюта

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил чиновникам подумать над предложениями по улучшению борьбы с безнадзорными собаками в регионе и внесению законодательных инициатив по этой теме на федеральный уровень, по примеру Самарской области, обсудить вопрос эвтаназии агрессивных животных. В этом главу региона поддерживает и глава регионального агентства ветеринарии. Зоозащитники, напротив, настаивают на необходимости выполнения требований федерального закона об ответственном отношении к животным, считая, что региональные и местные власти уклоняются от исполнения своих полномочий.

На очередном заседании штаба по развитию Ульяновской области на минувшей неделе был поднят вопрос о ситуации с безнадзорными животными — поступает много сообщений о бродячих собаках (в 2020 году зафиксировано 1790 укусов животных), в то же время три муниципалитета даже не приступили к выполнению требований федерального закона об ответственном обращении с животными (№ 498ФЗ от 27.12.2018). Губернатор региона Сергей Морозов отметил, что «содержание одной собаки в приюте в течение месяца стоит 2 тыс. руб.», «выходят гигантские суммы, и неизвестно, есть ли у государства подобные средства». Обратив внимание на то, что в Самарской области обсуждают возможность эвтаназии агрессивных животных, губернатор поручил главе государственно-правового управления Алексею Преображенскому проработать предложения по изменению ситуации, в том числе по корректировке закона № 498ФЗ.

Напомним, с 1 января 2020 года вступили в силу положения этого закона, обязывающие регионы организовать создание приютов для безнадзорных животных и реализации метода ОСВВ (отлов, содержание, вакцинация, выпуск). Прежние меры, связанные с эвтаназией животных или их негуманным содержанием, запрещались. На эту деятельность в региональном бюджете было выделено в 2020 году 7,8 млн руб., столько же — на 2021 год. Средства передаются муниципалитетам, которые и несут ответственность за исполнение закона. ОСВВ занимаются НКО по муниципальным контрактам. В реальности даже на исполнение необходимого отлова 7400 животных требуется в год только на ОСВВ 18 млн руб. На создание приютов деньги не выделялись, хотя на этом настаивали ­зоозащитники.

Алексей Преображенский сказал „Ъ“, что «предложения готовятся и будут обсуждаться в пятницу», «но надо думать и о том, как обеспечить исполнение существующего закона».

Руководитель регионального Агентства ветеринарии Нина Пелевина считает, что нужно вводить на федеральном уровне требования по регистрации животных и в ­КоАП — привлечение к ответственности за нарушения при обращении с животными, поскольку «проблему создали не собаки, а люди, которые выбрасывают питомцев». «Инициатива эвтаназии тоже подлежит обсуждению»,— добавила госпожа Пелевина.

Иного мнения ульяновская зоозащитница Наталия Лазарева. Она уверена, что заниматься приютами и ОСВВ должны не волонтеры, которых завтра может не оказаться в достаточном количестве, а специализированные муниципальные и государственные организации, а для решения проблемы безнадзорных животных необходимо не эвтаназию вводить, «а как можно быстрее начать исполнять закон», «вложить на начальном этапе достаточные средства на нормальные приюты и организовать работу так, чтобы в первые же годы провести максимум процедур стерилизации», «в противном случае безнадзорные животные будут размножаться быстрее, чем это заложено в планы ­чиновников».

Господин Преображенский считает, что «то, что ветеринария занимается этим вопросом по остаточному принципу, это тоже неправильно», и «может быть, действительно, надо создавать государственную специализированную службу, которая полноценно финансировалась бы, и делала бы это профессионально», но «уничтожением животных проблему не решить».

В профильном комитете Госдумы, который должен готовить поправки в закон № 498ФЗ, на запрос „Ъ“ не ответили. Ранее председатель комитета Владимир Бурматов в Instagram отмечал, что дополнения в КоАП об ответственности граждан и чиновников за соблюдение закона уже готовятся. В то же время, по его словам, «ответственность за случаи нападения бездомных собак на людеи всегда должны нести местные чиновники», и «каждый случай должен проверяться надзорными органами с точки зрения неисполнения органами власти мер по строительству приютов и помещению в них безнадзорных животных».

Сергей Титов, Ульяновск