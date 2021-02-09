С чего начался спор о порывах

Споры между компаниями длятся с 2012 года. Тогда «Квант-Телеком» заключил контракт на обеспечение оптоволоконной связью космодрома Байконур. Для ускорения выполнения контракта воронежский оператор решил привлечь партнера и подписал договор купли-продажи с поэтапной передачей в собственность (а для начала — во временное пользование) оптических волокон саратовского «АЛС и ТЕК» (четыре волокна общей протяженностью 341 км на участке Саратов — Озинки). Осенью 2012 года саратовский «АЛС и ТЕК» подключил оборудование воронежцев (как полагают в «Квант-Телекоме», не теми волокнами, которые были прописаны в договоре, а другими). После подписания акта приема-передачи волокон связь прервалась, воронежская компания начала судебные разбирательства, в ходе которых эксперты подтвердили, что указанная в договоре линия отсутствует. «Квант-Телеком» начал работать на собственной резервной сети, построенной в 2014 году.

После этого «АЛС и ТЕК» стал проводить работы на своем земельном участке, четырежды повредив линии. «В результате этих действий была затруднена работа Государственного космического научно-производственного центра имени М.В.Хруничева, а также поставлено под угрозу выполнение международных контрактов в аэрокосмической отрасли с участием РФ», — заявляли в «Квант-Телекоме». Представитель «АЛС и ТЕК» Иван Демидов настаивает на истребовании дела о компенсации 150 млн руб. в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд и рассмотрение его там по существу. В «Квант-Телекоме» считают, что обжалуемое дело и дело, не рассмотренное в первой инстанции, не могут быть объединены для совместного рассмотрения, и опасаются, что это будет возможно лишь при «воздействии» на суд.