По космосу ударили ковшом

В саратовских судах разгорается спор воронежского АО «Квант-Телеком» Николая Торохова (предоставляет услуги связи и интернета под брендом Justlan) с местным конкурентом из-за повреждений воронежских линий связи с Казахстаном. По мнению «Квант-Телекома», саратовское ООО «Компания "АЛС и ТЕК"» Ильдара Салимова, выкупившее землю с участком воронежской линии, весной 2016 года несколько раз перерубило кабель экскаватором, временно лишив связи Байконур и якобы прервав подготовку к четырем космическим запускам. Связь полностью восстановили через три дня. В «АЛС и ТЕК» считают, что воронежская компания должна им по старым договорам аренды линий 150 млн руб.

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в Саратове принял к производству апелляционную жалобу местного ООО «Компания "АЛС и ТЕК"» Ильдара Салимова на октябрьское решение арбитражного суда Саратовской области по иску АО «Квант-Телеком». Согласно этому решению с саратовской компании взыскано в пользу воронежской 14,4 млн руб. убытков.

Причиной разбирательства стали четыре порыва на волоконно-оптической линии связи из Воронежа до границы с Казахстаном (и далее до Байконура), принадлежащей «Квант-Телекому» и введенной в эксплуатацию в 2014 году. После завершения строительства линии земельный участок, через который она проходит в Озинском районе Саратовской области (у самой границы), выкупил Ильдар Салимов. Через участок были проложены линии, построенные «Квант-Телекомом» и московским «РЕТнНЕТом»; при порыве на одной из линий в работу автоматически включалась вторая. В марте 2016 года саратовская компания трижды «проводила вскрышные работы» на участке, в ходе которых четыре раза повредила экскаватором линии связи. Порывы, по данным «Квант-Телекома», оставили без услуг компании 9 тыс. абонентов. Также, по утверждению воронежской компании, пострадал «получатель услуг — космодром Байконур»: «Была прервана подготовка к четырем космическим стартам, включая запуск пилотируемого корабля "Союз ТМА-20М" и межпланетной научной станции "ЭкзоМарс-2016"».

С чего начался спор о порывах Читать далее

Рассмотрение дела пока отложено. «Удивительной оказалась позиция, на которую встал апелляционный суд, — считают в "Квант-Телекоме". — Председательствующая судья Татьяна Телегина в ходе заседания заявила, что ни решение предыдущей инстанции, ни решение по административному делу, где установлена вина ООО "АЛС и ТЕК" в порывах кабеля, а также установлено, что кабель проходил по участку Ильдара Салимова, для нее как доказательства неубедительны. Также судья игнорировала попытки представителей "Квант-Телекома" ссылаться на уже подтвержденные предыдущими инстанциями факты и потребовала новые доказательства, например подтверждение наличия предупредительных знаков охранной зоны на участке Салимова. Но такие знаки в соответствии с законом никогда не устанавливаются на самом участке сельхозназначения, а в целях минимизации убытков для сельхозпроизводства выносятся в виде указателей к полосе автодорог».

Всего через участок проходят три оптоволоконные линии, одна из которых принадлежит ООО «ММТС» господина Салимова. Тем не менее бизнесмен в суде заявлял, что якобы не знал о наличии обременений и сооружений на участке. Первая инстанция, впрочем, сочла такое заявление «попыткой ввести суд в заблуждение». На ликвидацию порывов «Квант-Телеком» затратил более 2,8 млн руб. Еще свыше 11,5 млн руб. составила компенсация за отсутствующую связь заказчику услуг — GlobalKvantServices GmbH, поставщику услуг для операторов Казахстана. Общую сумму 14,4 млн руб., согласно решению первой инстанции, должна выплатить саратовская компания.

Связь отсутствовала менее трех дней — ее не было в промежутке с 6 до 18 часов (разные периоды для разных дат и линий) 3, 5 и 6 марта.

В «АЛС и ТЕК» не ответили на звонки “Ъ-Черноземье”. В рамках спора о порывах саратовская компания предъявила свои требования, апеллируя к уже подписанному акту приема-передачи оптоволокна: во встречном иске она заявила, что воронежская компания должна ей 150 млн руб. арендной платы. Суд выделил это требование в самостоятельное производство. Однако, по данным “Ъ-Черноземье”, саратовская компания добивается совместного рассмотрения двух дел в апелляции. Ранее в ходе судебных разбирательств в компа нии пытались доказать заинтересованность экспертов, проверявших оптические волокна, в пользу воронежской компании, но суд отклонил эти доводы. Следующее заседание по делу о порывах назначено на 17 февраля.

Партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко отмечает, что для пересмотра принятого решения в апелляции нужно будет «поставить под сомнение экспертные исследования, ставшие основаниями для решения первой инстанции», и провести новые. По словам юриста, совместное рассмотрение апелляционной жалобы на решение и встречного иска «вряд ли возможно в связи с процессуальными ограничениями»: «Во-первых, эти требования сложно связать между собой, так как они возникают из разных оснований. Во-вторых, процессуально в апелляции не предусмотрено объединение дел, даже если они рассматриваются по правилам первой инстанции». Эксперт отметил, что при наличии доказанного вреда Байконуру не исключено возбуждение нового дела — о причинении вреда непосредственно космодрому.

Управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт напоминает, что обстоятельства, установленные вступившим в силу судебным актом по ранее рассмотренному делу, не подлежат повторному доказыванию: «С учетом этого сложно предположить, что судья могла действительно без весомых оснований проигнорировать относящиеся к делу факты, подтвержденные ранее постановлениями других судов». Господин Иккерт подчеркивает, что суд апелляционной инстанции в целом оценивает не столько факты, сколько отсутствие или наличие процессуальных нарушений, если в деле не появились новые обстоятельства.

Олег Мухин