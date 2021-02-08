КПРФ подала заявку на проведение в Москве митинга 23 февраля

КПРФ подала в московскую мэрию уведомление о проведении 23 февраля традиционного митинга и шествия в честь Дня Советской армии. Заявка подана сегодня, сообщил ТАСС первый секретарь Московского городского комитета КПРФ депутат Госдумы Валерий Рашкин.

«(Запланировано.— “Ъ”) шествие от Пушкинской и митинг на Театральной в 12:00. Ждем решения»,— сказал он.

Митинги и демонстрации КПРФ запланированы во всех крупных городах страны. «Участники акций 23 февраля намерены сформулировать свою политическую позицию в виде конкретных лозунгов и требований к власти. Они найдут свое отражение в итоговых резолюциях»,— говорится в сообщении КПРФ.

Акции должны охватить «широкий круг вопросов», в том числе преодоление экономического кризиса и предлагаемую КПРФ альтернативную программу развития страны, сообщили в партии.