На пункте пропуска Адлер незаконно взыскивали пошлину на мимозу

В Сочи возбуждено уголовное дело в отношении главного государственного таможенного инспектора пункта пропуска Адлер Сочинской таможни, а также в отношении инспектора отдела пограничного карантинного фитосанитарного контроля Россельхознадзора, сообщило Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Уголовное дело о мошенничестве возбуждено по материалам управления ФСБ России по Краснодарскому краю. По данным следствия, таможенник и инспектор Россельхознадзора сообщили женщине, которая в марте 2019 года перевозила через границу партию мимозы, что этот товар якобы облагается пошлиной в размере 50 руб. за килограмм. Потерпевшая, введенная в заблуждение, передала сотрудникам пункта пропуска деньги, после чего обвиняемые распорядились ими по своему усмотрению.

Анна Перова, Краснодар