Совет да нелюбовь

В мае акционеры ОАО «Соликамский магниевый завод» выберут новый состав совета директоров. Сейчас семь из девяти его членов представляют интересы группы мажоритарных акционеров Петра Кондрашева, Тимура Старостина и Сергея Кирпичева. В прошлом году суд признал незаконными сделки по покупке ими акций у кипрских компаний и запретил голосовать на собраниях акционеров общества. Теперь большинство в совете могут получить представители Игоря Пестрикова, который владеет 25% акций СМЗ. В состав совета он выдвинул сразу девять кандидатов, в том числе себя и Михаила Дворковича, брата председателя фонда «Сколково». Конкуренцию Игорю Пестрикову сможет составить лишь Сергей Кирпичев, который сохранил за собой право голосовать 7% акций.



На фоне корпоративного конфликта акционеров в ОАО «Соликамский магниевый завод» в совете директоров предприятия могут произойти серьезные изменения. 5 февраля совет провел заседание, на котором были одобрены кандидаты в новый состав этого органа. Их выдвинули четыре акционера, которые в совокупности контролируют около 80% акций СМЗ. Речь идет о Петре Кондрашеве, Тимуре Старостине, Сергее Кирпичеве (вместе они владеют 64,45% акций), а также о конфликтующем с ними Игоре Пестрикове, которому принадлежит 25%. Всего в состав совета входят девять человек, семь членов нынешнего состава которого являются представителями господ Кондрашева, Старостина и Кирпичева. Господину Пестрикову в нынешний состав удалось провести лишь двух кандидатов — Александра Лемягова и Юрия Савина.

В новый список кандидатов от мажоритарной группы акционеров входят все семь членов нынешнего состава совета директоров. Речь идет о Дмитрии Мельникове (гендиректор СМЗ), Павле Деткове, Дмитрии Каргапольцеве, Василии Киселеве, Артеме Нечаеве, Сергее Шалаеве и Тимуре Старостине. В свою очередь Игорь Пестриков, помимо своей кандидатуры, выдвинул в этот орган управления еще восемь человек, в том числе и Михаила Дворковича, брата президента фонда «Сколково» Аркадия Дворковича. Последний стал акционером СМЗ в прошлом году, выкупив 15 акций предприятия. Михаил Дворкович рассказал „Ъ-Прикамье“, что согласился с предложением господина Пестрикова побороться за место в совете директоров, так как «заинтересован в развитии предприятия». «Завод может стать участником программы по развитию отрасли, которая утверждена на федеральном уровне. Нынешнее руководство в этом почему-то не заинтересовано»,— убежден господин Дворкович.

Напомним, корпоративный конфликт на СМЗ длится с 2019 года, когда Петр Кондрашев и Игорь Пестриков вступили в череду судебных споров, касающихся пакета акций последнего. В итоге господину Кондрашеву удалось добиться решения об обременении их последующим залогом для обеспечения обязательств по векселю на $9 млн. В феврале 2020 года Игорь Пестриков среди прочих кандидатур неожиданно выдвинул в совет директоров шесть уроженцев Чечни, в том числе и бывшего командира отряда спецназа ГРУ Саид-Магомеда Какиева. Но в итоге этих кандидатов общее собрание акционеров не поддержало.

Сейчас расстановка сил на общем собрании акционеров может кардинально измениться. Так, в прошлом году Арбитражный суд Пермского края частично удовлетворил заявление ФАС РФ о признании недействительными сделок с кипрскими компаниями, по которым господа Кондрашев, Кирпичев и Старостин приобрели акции СМЗ. Суд запретил также этим акционерам голосовать на общем собрании. При этом он не применил последствия недействительности в виде двухсторонней реституции, поэтому Петр Кондрашев, Сергей Кирпичев и Тимур Старостин сохранили свои ценные бумаги. Позже это решение оставила в силе апелляционная инстанция.

Очередное собрание акционеров СМЗ, в ходе которого должен быть избран совет директоров, запланировано на май текущего года. Согласно уставу компании, собрание правомочно, если в нем принимают участие акционеры, обладающие более чем 50% голосующих акций общества. Собеседник „Ъ-Прикамье“, знакомый с ситуацией на предприятии, говорит, что теперь кворум будет рассчитываться из состава акционеров, имеющих право голоса. В эту категорию попадают только Игорь Пестриков и Сергей Кирпичев.

«Господин Кирпичев владеет в общей сложности 15,45% акций Соликамского магниевого завода,— говорит источник.— У кипрской компании он приобрел чуть больше половины, поэтому судебный запрет действует только в отношении этой части пакета. Таким образом, он может голосовать оставшимися 7%, но составить конкуренцию Игорю Пестрикову, у которого 25%, он не сможет». Единственная надежда — это отмена решений судов кассационной инстанцией».

Адвокат Игорь Саунин также отмечает, что кворум общего собрания будут формировать только те акционеры, которые имеют право голосовать. «Получается, что лица, которым принадлежит в совокупности 32% акций, будут составлять 100% от кворума»,— пояснил он.

Дмитрий Астахов