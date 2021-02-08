Минстрой предложил продлить жилищную госпрограмму до конца 2030 года

Минстрой России предложил продлить государственную программу обеспечения граждан жильем. Изменения планируется внести в программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Она может быть продлена до конца 2030 года, ее финансирование превысит 5 трлн руб.

Сейчас госпрограмма рассчитана на 2018–2025 годы, на нее выделено 2,37 трлн руб. В случае принятия проекта Минстроя ее финансовое обеспечение составит 5,08 трлн руб. Расходы федерального бюджета в рамках программы составят 3,93 трлн руб., бюджетов российских регионов — 368 млрд руб., внебюджетных источников — 778 млрд руб. Согласно программе, планы по расселению аварийного жилья должны вырасти до 27,3 млн кв. м.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству особое внимание уделить проблеме расселения людей из ветхого жилья. Выступая на заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, он призвал закрыть «позорную страницу». Закон о комплексном развитии территории станет «серьезным драйвером» в реализации программы по переселению из аварийного жилья, заявил на заседании вице-премьер Марат Хуснуллин. Он отметил, что программа по расселению аварийного жилья в этом году перевыполнена почти в два раза.