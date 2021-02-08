Михаил Мишустин обещал изыскать 250 млн рублей на ремонт бассейна в Майкопе

Сегодня, 8 февраля 2021 года, премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил с рабочим визитом Республику Адыгея. В ходе встречи с главой РА Муратом Кумпиловым был поднят ряд вопросов, включая ремонт бассейна под открытым небом в Майкопе.

Как следует из стенограммы, размещенной на сайте правительства России, глава Адыгеи обратился к господину Мишустину с просьбой помочь в финансировании реконструкции открытого бассейна в Майкопе.

«Мы в этом году начинаем берегоукрепление реки Белой. Единственное, мы в программу не включили реконструкцию, капитальный ремонт открытого бассейна. Бассейн у нас большой», - обратился к главе правительства господин Кумпилов. Он отметил, что 405 млн руб. понадобится на берегоукрепление, а 250 млн руб. - на ремонт бассейна.

Михаил Мишустин обещал дать соответствующее поручение и изыскать средства. «С Минфином мы поговорим. Эти поручения по приезде будут даны», - отметил премьер-министр.

Наталья Решетняк