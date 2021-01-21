С Binance сняли блокировку

Одна из крупнейших криптовалютных бирж — Binance — добилась отмены решения о блокировке сайта в России. Оно принято судом в сентябре 2020 года с мотивировкой о незаконном размещении информации о биткойне. Объяснения смены позиции пока нет, просто отозван исходный иск. Но эксперты видят риски повторения таких ситуаций, особенно на фоне вступления в силу нового закона о цифровых финансовых активах.

Архангельский областной суд 20 января отменил решение о блокировке сайта криптобиржи Binance на территории РФ. Об этом сообщил “Ъ” директор Binance в России Глеб Костарев.

Исходное решение о блокировке сайта вынес Мирнинский суд той же области в сентябре 2020 года по заявлению местного прокурора, посчитавшего, что распространение информации о биткойне, который торговался на бирже, в России запрещено (см. “Ъ” от 26 сентября 2020 года). Глеб Костарев отметил, что о разбирательстве на бирже узнали лишь из уведомления Роскомнадзора о внесении ее сайта в реестр доменных имен, содержащих запрещенную к распространению в РФ информацию.

Binance — одна из наиболее популярных в мире криптобирж. Предоставляет возможность торговли виртуальными валютами на спот-рынке и на срочном рынке. Средний дневной объем торгов в 2020 году составил $3,88 млрд (рост на 36%). У биржи 16,7 млн пользователей по всему миру. По словам источника “Ъ” на криптовалютном рынке, россияне активно торгуют на Binance.

Партнер юридической фирмы Digital Rights Center Михаил Баутин, представлявший биржу в суде, назвал «грубым процессуальным нарушением» сам факт того, что Binance не уведомили о начале разбирательства. В результате юристам пришлось восстанавливать пропущенный срок обжалования и только после этого подавать апелляцию. В итоге, уточнил господин Баутин, «прокуратура была вынуждена отказаться от своих претензий».

Как такового рассмотрения дела по существу не было, биржа восстановила возможность подачи жалобы на решение суда, после чего прокуратура отказалась от иска, поясняет управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев.

По его словам, яркий случай аналогичного разрешения вопроса был, например, при блокировке криптообменника Bestchange.ru. Тогда дело дошло до Верховного суда, который вернул его в суд первой инстанции, и прокуратура отказалась от иска. По словам юриста, проблема таких споров в том, что прокуратура может подать аналогичное новое заявление по тем же самым причинам к тем же самым компаниям.

В этом году ситуация с блокировками может осложниться из-за вступления в силу закона о цифровых финансовых активах (ЦФА). Как отметил Александр Журавлев, согласно этому закону, биржи таких активов должны быть аттестованы ЦБ РФ и входить в реестр регулятора, который пока не сформирован: «Отсутствие биржи в реестре может стать еще одним основанием для прокуратуры для подачи иска в суд о блокировке сайта».

Между тем практику прочтения нового закона еще предстоит сформировать. Зампред правления Палаты налоговых консультантов Михаил Успенский считает, что даже с вступлением в силу нового закона о ЦФА Binance ничего не нарушает, потому что, во-первых, закон говорит лишь об операторах обмена таких сущностей, как ЦФА, а криптовалюта таковой не является. Во-вторых, говорит эксперт, законом запрещено на территории России рассчитываться криптовалютой за товары, работы и услуги, а фактически производится покупка криптовалюты за рубли или обмен криптовалют между собой.

Полина Смородская