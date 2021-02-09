Лучше поздно, чем ничего

Депутаты думы Нижнего Новгорода возмущены задержками компенсационных выплат предпринимателям и самозанятым, пострадавшим от пандемии коронавируса. В прошлом году мэрия одобрила более 3 тыс. заявок от граждан и бизнеса на полмиллиарда рублей, но выдала средства только за три квартала. Чиновники объясняют проволочки затянувшимся перечислением средств из регионального бюджета. Депутаты предлагают форсировать процесс через коллег в региональном парламенте и профильных министров. Администрация рассчитывает перечислить предпринимателям еще 253 млн руб. до осени 2021 года.

В понедельник глава департамента финансов мэрии Александр Симагин отчитался о финансовой помощи, которую получили пострадавшие от пандемии COVID-19 малый и средний бизнес и самозанятые. Эту поддержку регламентирует апрельский указ губернатора Глеба Никитина, по которому мэрия рассматривает заявки от предпринимателей и граждан и затем передает данные в областное правительство на получение субсидий из регионального бюджета. Как доложил господин Симагин на заседании комиссии думы Нижнего Новгорода по экономике, промышленности и предпринимательству, в 2020 году администрация согласовала 3,2 тыс. заявок для получения компенсаций на 500,6 млн руб.

На зарплаты персоналу предприниматели просили предоставить 345,8 млн руб., еще 148 млн руб.— на возмещение оплаты услуг ЖКХ. В общей массе претендентов на самозанятых пришлось лишь 248 заявок на 6,9 млн руб., рассказал Александр Симагин. По его словам, максимальная заявка, одобренная бизнесу на выплату зарплат, составила 2,7 млн руб., на оплату коммунальных услуг — 4,7 млн руб. Ежемесячно претенденты на субсидии просили 40–70 млн руб., рекорд в 76 млн руб. мэрия зафиксировала в декабре.

В январе 2021-го в мэрию поступили еще 160 заявок на 47,7 млн руб. «Доведенные лимиты в части субсидий по заработной плате составляют 72,2 млн руб., в части возмещения расходов на ЖКХ — 33,5 млн руб., для самозанятых — 1,5 млн руб. Сегодня почти половина соглашений готова к подписанию. Надеемся на возобновление финансирования на этой неделе, готовим заявку на увеличение субсидий», — сообщил чиновник. Потребность бизнеса в помощи в 2021 году господин Симагин оценил в 235 млн руб., которых должно хватить до осени.

В прошедшем году нижегородская мэрия полностью выплатила по заявкам предпринимателей 340,6 млн руб. в соответствии с доведенными лимитами, то есть объемы поддержки по 2020 году закрыты не полностью. По словам депутата Жанны Скворцовой, пострадавшие отрасли получили субсидии только за август прошлого года. «Ни сентябрь, ни октябрь, ни ноябрь, ни декабрь многим предпринимателям еще не оплачены. У некоторых на подписи лежат документы проверки для подписания дополнительных соглашений. У кого-то допсоглашения подписаны, но деньги так и не получены»,— рассказала госпожа Скворцова. На этом фоне, по ее словам, банки стали требовать возврата льготных кредитов, выданных малому бизнесу под 2% на выплаты жалований персоналу. Как писал “Ъ-Приволжье”, ставка по ним подскочила до 15% из-за поправок, которые правительство РФ внесло в правила предоставления господдержки, перенеся дату отсчета базовой численности сотрудников с 1 июня на май и апрель. В результате предприятия автоматически стали нарушителями условий кредитных договоров, поскольку весной сокращали сотрудников. В этой связи властям не мешало бы проработать этот вопрос и помочь бизнесменам, заявила Жанна Скворцова.

Ситуацию с задержкой выплат жестко раскритиковал коммунист Николай Сатаев. Он сказал, что властям стоит ориентироваться не на регламент получения субсидий, а на потребность бизнеса «получать выплаты здесь и сейчас»: «Вы когда последний раз разговаривали с министром промышленности Максимом Черкасовым? Мы должны понимать, что именно мы работаем с людьми на этом этапе и нам отвечать перед ними!» — негодовал депутат, призывая плотнее работать с коллегами из регионального парламента и областными чиновниками.

Господин Симагин оказался не в курсе ситуации с банками, но сообщил, что чиновники консультируют бизнес по всем вопросам, и пообещал заняться проблемой. Задержку выплат по заявкам бизнеса и самозанятых граждан он объяснил проволочками на региональном уровне: подведомственный ему департамент мэрии является только распорядителем средств и вовремя формирует заявки, поэтому сроки межбюджетных трансфертов от мэрии не зависят. «С предпринимателями мы работаем точечно, они все знают наши контакты. Называть конкретный срок (выплат 2020 года.— “Ъ-Приволжье”) сейчас некорректно, определенной даты нет. Будем стараться все сделать в максимально короткие сроки»,— пообещал господин Симагин.

Заодно глава финансового департамента пообещал рассмотреть инициативу единоросса Михаила Иванова о реструктуризации кредитов предпринимателям в рамках муниципальной программы поддержки при условии, что депутат предложит конкретные спонсорские механизмы и будут найдены источники финансирования.

В итоге депутаты приняли доклад господина Симагина к сведению и договорились форсировать направление помощи бизнесу.

Роман Рыскаль