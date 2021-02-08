Михаил Мишустин побывал на молзаводе по производству адыгейского сыра

В посещении предприятия приняли участие Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и Глава РА Мурат Кумпилов.
Руководитель Кабмина РФ осмотрел производственный цикл, посетил цеха, где идёт изготовление различных сортов сыра, побеседовал с работниками молзавода.
Предприятие получает значительную финансовую поддержку от государства – только за 2020 год объём господдержки в виде льготного кредитования составил 240 млн. рублей. За последние несколько лет здесь произведена серьёзная модернизация: построены цеха по переработке молока и упаковке готовой продукции, приобретено и установлено новое технологическое оборудование. Общий объем инвестиций в модернизацию производства составил более 400 млн. рублей.
Председатель Правительства России подчеркнул, что программа льготного кредитования предприятий агрокомплекса страны будет продлена. Более того, рассматривается возможность выделения дополнительных средств на эти цели.