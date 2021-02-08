08 февраля, понедельник
Войти в профиль
Краснодар. Кубань, Адыгея

Коротко

Новости

все новости

Партнерские проекты | все

Подробно

Михаил Мишустин побывал на молзаводе по производству адыгейского сыра

В рамках рабочей поездки в Адыгею Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин ознакомился с деятельностью молзавода ООО «Тамбовский», одного из предприятий-производителей брендового продукта республики – адыгейского сыра.

В посещении предприятия приняли участие Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и Глава РА Мурат Кумпилов.

Руководитель Кабмина РФ осмотрел производственный цикл, посетил цеха, где идёт изготовление различных сортов сыра, побеседовал с работниками молзавода.

Предприятие получает значительную финансовую поддержку от государства – только за 2020 год объём господдержки в виде льготного кредитования составил 240 млн. рублей. За последние несколько лет здесь произведена серьёзная модернизация: построены цеха по переработке молока и упаковке готовой продукции, приобретено и установлено новое технологическое оборудование. Общий объем инвестиций в модернизацию производства составил более 400 млн. рублей.

Председатель Правительства России подчеркнул, что программа льготного кредитования предприятий агрокомплекса страны будет продлена. Более того, рассматривается возможность выделения дополнительных средств на эти цели.

В свою очередь, Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев назвал льготные кредиты одним из самых эффективных механизмов поддержки инвестиционной деятельности.

В ходе осмотра предприятия были обсуждены перспективы увеличения объёмов производства в республике адыгейского сыра для удовлетворения потребительского спроса в качественном продукте и наращивания экспортной деятельности. Отметим, что на сегодняшний день доля экспорта ООО «Тамбовский» составляет около 10%.

Также во время визита руководитель Кабмина РФ ознакомился с экспозицией, где были представлены различные виды продукции, производимой молочной отраслью региона. В том числе, линейка продуктов питания, изготавливаемых из козьего молока.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проинформировал Михаила Мишустина о том, что в республике создан первый молочно-товарный комплекса ООО «Мирный-Адыгея», куда завезено более 2 тыс. голов дойного стада высокопродуктивной зааненской породы коз. Также построен завод по переработке молока. В ближайшее время планируется строительство двух молочно-товарных комплексов по 3 тыс. голов дойного стада и запуск производства детского питания из козьего молока. В дальнейшем проект будет масштабирован до 12 молочно–товарных ферм на 24 тыс. голов дойного стада.

Комментарии

Печать

обсуждение

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский проект | все

Пресс-релиз | все

Профиль пользователя