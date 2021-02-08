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Михаил Мишустин побывал на молзаводе по производству адыгейского сыра В рамках рабочей поездки в Адыгею Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин ознакомился с деятельностью молзавода ООО «Тамбовский», одного из предприятий-производителей брендового продукта республики – адыгейского сыра.













В посещении предприятия приняли участие Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и Глава РА Мурат Кумпилов. Руководитель Кабмина РФ осмотрел производственный цикл, посетил цеха, где идёт изготовление различных сортов сыра, побеседовал с работниками молзавода. Предприятие получает значительную финансовую поддержку от государства – только за 2020 год объём господдержки в виде льготного кредитования составил 240 млн. рублей. За последние несколько лет здесь произведена серьёзная модернизация: построены цеха по переработке молока и упаковке готовой продукции, приобретено и установлено новое технологическое оборудование. Общий объем инвестиций в модернизацию производства составил более 400 млн. рублей. Председатель Правительства России подчеркнул, что программа льготного кредитования предприятий агрокомплекса страны будет продлена. Более того, рассматривается возможность выделения дополнительных средств на эти цели.

В свою очередь, Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев назвал льготные кредиты одним из самых эффективных механизмов поддержки инвестиционной деятельности.

В ходе осмотра предприятия были обсуждены перспективы увеличения объёмов производства в республике адыгейского сыра для удовлетворения потребительского спроса в качественном продукте и наращивания экспортной деятельности. Отметим, что на сегодняшний день доля экспорта ООО «Тамбовский» составляет около 10%.

Также во время визита руководитель Кабмина РФ ознакомился с экспозицией, где были представлены различные виды продукции, производимой молочной отраслью региона. В том числе, линейка продуктов питания, изготавливаемых из козьего молока.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проинформировал Михаила Мишустина о том, что в республике создан первый молочно-товарный комплекса ООО «Мирный-Адыгея», куда завезено более 2 тыс. голов дойного стада высокопродуктивной зааненской породы коз. Также построен завод по переработке молока. В ближайшее время планируется строительство двух молочно-товарных комплексов по 3 тыс. голов дойного стада и запуск производства детского питания из козьего молока. В дальнейшем проект будет масштабирован до 12 молочно–товарных ферм на 24 тыс. голов дойного стада.