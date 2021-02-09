Теплоход выплыл боком

В Новосибирске суд рассмотрел дело руководителя Обского бассейна внутренних водных путей Сергея Павлушкина, который подозревался в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, на бюджетные деньги он организовал дорогостоящий ремонт служебного пассажирского теплохода «Альбатрос» и бесплатно предоставлял его для отдыха высокопоставленным сотрудникам органов власти Новосибирской области и известным бизнесменам. Как считает следствие, работник речфлота хотел обзавестись нужными связями и знакомствами. Суд прекратил уголовное дело Сергея Павлушкина и ограничился штрафом в размере 35 тыс. руб. Вчера в отношении него было возбуждено новое уголовное дело по подозрению в крупном мошенничестве.



В Новосибирске в понедельник завершился судебный процесс над руководителем ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних водных путей» 55-летним Сергеем Павлушкиным. Об этом сообщила официальный представитель Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР Наталия Чернакова.

Под следствием Сергей Павлушкин оказался в середине октября 2020 года. На основании материалов ФСБ в отношении него завели уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Согласно его материалам, работник речфлота организовал ремонт пассажирского теплохода «Альбатрос», находящегося в оперативном управлении ведомства. Каюты и интерьеры корабля были отделаны современными материалами, в них была расставлена дорогостоящая мебель. Общие затраты на ремонт, по подсчетам следствия, составили почти 1,5 млн руб.

Господин Павлушкин сам совершал речные прогулки по Оби на этом теплоходе. Кроме того, он безвозмездно предоставлял его для проведения банкетов, отдыха и досуга чиновникам, занимающим руководящие должности в органах власти Новосибирской области, и топ-менеджерам известных коммерческих фирм. Таким способом, говорится в деле, он хотел обзавестись знакомствами среди политической элиты и в деловых кругах. Кто именно фрахтовал у него теплоход, правоохранители не сообщают.

В ходе следствия Сергей Павлушкин полностью признал вину и возместил причиненный ущерб. Он заявил ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении ему судебного штрафа — наказания, которое не влечет за собой наличие судимости. Такой порядок предусмотрен только по преступлениям небольшой и средней тяжести. Следователь не возражал против закрытия дела. Председательствующая в процессе судья Оксана Ефремова назначила господину Павлушкину штраф 35 тыс. руб. и дала два месяца на его уплату. Уголовное преследование в отношении подозреваемого было прекращено. В случае неоплаты штрафа расследование в отношении работника речфлота будет возобновлено.

В понедельник в отношении Сергея Павлушкина было возбуждено новое уголовное дело. Его заподозрили в крупном мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу. Расследование установило, что в течение 2017–2019 годов руководитель Обского бассейна внутренних водных путей заключал фиктивные трудовые договоры с Сибирским государственным университетом водного транспорта и трудоустраивался на должность доцента одной из кафедр. Фактически его обязанности выполняли другие работники вуза, а зарплату получал он. По подсчетам полиции, Сергею Павлушкину незаконно было выплачено около 500 тыс. руб. Какую линию защиты выбрал подозреваемый — неизвестно.

Константин Воронов