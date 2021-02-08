Главу администрации Обского бассейна внутренних водных путей заподозрили в хищениях

В Новосибирске фигурантом расследования стал руководитель ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних водных путей» Сергей Павлушкин, который подозревается в крупном мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Об этом рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Расследование установило, что в течение 2017-2019 годов подозреваемый заключал фиктивные трудовые договоры Сибирским государственным университетом водного транспорта и трудоустраивался на должность доцента одной из кафедр. Фактически его обязанности выполняли другие работники вуза, а зарплату получал руководитель ФБУ. По подсчетам полиции, Сергею Павлушкину незаконно было выплачено около 500 тыс. руб.

Илья Николаев